藍議員：李四川任韓副手 為朱穩住高雄

2018-12-17

〔記者賴筱桐、陳彥廷／綜合報導〕新北市副市長李四川將出任高雄市副市長，多位藍營議員認為，李四川南下高雄輔佐準市長韓國瑜，是新北市長朱立倫為了二○二○總統大選佈局的一步棋，新北有侯友宜延續市政，未來只要穩住高雄政局，有利於國民黨二○二○重返執政。

新北市議會國民黨團書記長林金結表示，朱立倫挑戰二○二○總統大位已是「司馬昭之心」，此次九合一大選「全台跑透透」輔選，就能看出其「更上一層樓」的企圖心，朱卸任後沒有任何黨、公職，必須與黨籍縣市長緊密結合，才有勝選機會。

林金結說，新北市是全國最大票倉，侯友宜的大勝為朱立倫在北部奠定基礎，李四川擔任高雄市副市長後，未來朱在南部的競選行程及活動就由李出面聯繫，李爭取到韓國瑜的信任，對朱的二○二○之路有加分效果。

國民黨新北市議員周勝考認為，李四川本來說要退休，突然又跑到高雄市，很明顯是朱立倫為了二○二○的佈局。李處事圓融，對工程熟悉，加上李在屏東小琉球的聲望極高，高雄、屏東是共同生活圈，南下輔佐韓國瑜有助於鞏固朱在南台灣的選情。

國民黨新北市議員陳儀君表示，「韓流」效應雖讓國民黨大勝，但只要蜜月期一過，民眾就會開始檢視市政，如果韓國瑜做不好，就代表國民黨做不好。李四川若能把新北的行政經驗帶到高雄，可以替國民黨穩住高雄政局，且李的溝通協調力強，不因藍綠有別，將來不管是朱立倫或其他黨內人士參選二○二○大位都有利。

綠委：李為朱設南部灘頭堡

屏東民進黨籍立委莊瑞雄認為，李四川此時到高雄明顯就是為朱立倫於二○二○大選提名設立南部灘頭堡，國民黨深宮大院的派系提名之爭已然啟動。

李四川出身小琉球中福村李氏旺族，長年在台北及新北市發展，他有不少親兄弟仍居住在小琉球，李四川和小琉球漁會總幹事蔡寶興是連襟關係。蔡寶興說，李曾擔任行政院秘書長、新北市副市長，可說是小琉球之光，李要到高雄當副市長，鄉民都很替他高興。

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