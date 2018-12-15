大法官解釋 繼承權永不喪失

2018-12-15

遺產遭侵占 15年內可追回

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官昨天做出第七七一號解釋，認定繼承權屬於不可剝奪、永不喪失的權利，過去最高法院和司法院分別做出「繼承回復請求權如果消滅，繼承權就隨之消滅」的判例及解釋違憲，即日起不得再沿用。

即使請求權時效已過 仍擁有繼承權

司法院副秘書長葉麗霞舉例，某人十歲時喪父，本應具有繼承權，但因當時年紀小，遺產被叔叔侵占，依現行法規時效規定，他過了廿歲就喪失請求權與繼承權，本釋憲文出來後，未來他若向叔叔請求返還遺產，可延長至廿五歲。兩者差別在於，繼承起十年內，只要提起一次訴訟就可請求返還所有應得的遺產，第十一年起，得針對個別遺物提出請求。

本件釋憲有兩位聲請者，陳姓女子一九四六年與哥哥共同繼承父親土地，卻未辦理繼承登記，結果土地被她哥哥的小孩賣掉，她提起民事訴訟請求返還，因超過時效敗訴確定；駱姓女子二○○三年幼年時繼承父親遺產，母親幫她辦理拋棄繼承，長大後駱女想主張權利，請求叔叔返還她應得的遺產，也因超過時效敗訴。如今兩位聲請人可依釋憲結果聲請再審，其他類似情況民眾也可依七七一號解釋意旨主張權益。

超過15年要求返還財產 對方可拒絕

最高法院是在四十年做出台上字第七三○號民事判例、司法院則是在卅七年做出院解字三九九七號解釋，指出繼承回復請求權如果消滅，繼承權就隨之消滅，但大法官認為，這有違憲法保障財產權的意旨，因為繼承人承受被繼承人財產上的一切權利與義務，就算請求權時效已過，仍不喪失法定繼承人的地位與應承受的財產，法律應保障其繼承權。

大法官解釋，繼承人未在民法一一四六條規定的期限內行使繼承回復請求權，因仍擁有繼承權，可依民法一二五條及七六七條，於繼承開始十五年內向侵害者請求返還遺產；若超過十五年，雖仍可主張繼承權，但侵害者可拒絕返還。

民法一一四六條規定繼承權被侵害者，回復請求權（要求返還遺產的權利）自知悉被侵害起兩年、或繼承開始十年後消滅。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/