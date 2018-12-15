陳思宇︰阿北我在中央等你 柯︰不要亂講話

2018-12-15

〔記者蔡亞樺、黃建豪、彭琬馨、何玉華、黃建豪／綜合報導〕台北市士林大同區立委補選，綠白合作破局。「柯家軍」北市觀光傳播局長陳思宇昨在「學姊」黃瀞瑩陪同下，大陣仗前往選委會登記參選。陳思宇表示，秉持柯的進步價值及白色力量，在國會發光，還隔空向柯喊話「阿北，我在中央等你」。

對此，柯文哲受訪時乾笑幾聲說「不要亂講話好不好？」他就是認真的過每一天，快樂的過每一天，這樣就好了。對於此話是否暗示要選總統，柯碎念「我覺得那就無聊啦，好啦，好啦！」

卅二歲的陳思宇外型亮眼，曾任北市府副發言人，今年初接任觀傳局長，是柯市府最年輕首長，父為台北市議員陳建銘。

對於綠白合作破局，柯受訪時表示，其實早就準備好，一直在等，可是沒有人跟他們討論，所以就去登記。柯接著埋怨，怎麼會又重蹈覆轍，他也不曉得，民進黨現在到底是誰在做決定？他們在等，雖然各種聲音都有，可是也沒人跟他們商量，沒辦法，那就去登記了。

負責協調立委補選的民進黨督導小組召集人高志鵬則說，綠白合作不是哪場選舉當作指標，應該是在包含市政等各層面的合作，因此不必因為各自提名就做定案，「沒那麼嚴重」。高志鵬並說，綠白不合作，也不一定讓何志偉的勝算減少。

陳景峻輔選柯 民進黨認定違紀

此外，民進黨新北市黨部昨召開執委會， 確認台北市副市長陳景峻輔選柯文哲，有違紀事實，將送評委會處理。

陳景峻得知被認定違紀後，長嘆一口氣說，「好吧，尊重黨部的處理，黨有黨的紀律」，幫柯文哲站台時就說過，最不想看到國民黨班師回朝，且長官選情低迷，他身為副手，只是盡了做人處事應有的道理，問心無愧。

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