民進黨主席 將由陳其邁出線

2018-12-13

「反龍」勢力大反撲 林佳龍表明不選

〔記者楊淳卉、彭琬馨、蘇芳禾、歐素美、林欣漢／綜合報導〕民進黨主席補選登記明天截止，到昨天為止都無人登記，原本台中市長林佳龍表明「無規劃，但願承擔」，卻立即引起「反龍」勢力大反撲，並積極運作前立委陳其邁參選，林佳龍因此表明不會參選，黨主席人選已明朗化，將由陳其邁出線。

陳其邁幕僚：要承擔會承擔

陳其邁幕僚表示，陳其邁確實有思考參選黨主席，「要承擔他會承擔」，但若有不錯的人選，陳其邁也會支持。

民進黨新任主席將於明年一月六日黨員投票產生。黨內指向由中生代接班，被點名的連任縣市首長，包括桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌都表示沒意願。立法院副院長蔡其昌推薦的文化部長鄭麗君在私下探尋各方意見後，也決定不參選。

黨主席人選難產，黨內積極勸進大選失利的台中市長林佳龍、前立委陳其邁。不過，曾表示「無參選規劃，但身為黨員應勇於承擔責任」的林佳龍，十一日深夜透過臉書發文表態「成功不必在我」，不參加黨主席補選。

林佳龍昨出席台中港三井outlet開幕時，重申這是在選舉之後自己的反省檢討，因為再去參選黨主席，可能沒辦法進行全面的檢討，就要再去處理人事的安排，這與社會的期待會有落差，民進黨一定要全面徹底檢討反省，才能從敗選中重新站起來。

林佳龍指出，他參與政治從來不是為了要去坐什麼位子，希望大家開誠佈公、選擇戰鬥位置，只要整備好再出發，一定可以贏得人民支持。至於未來有何規劃？林佳龍說，政治人物只要自己贏得尊敬，不怕沒有角色，能做的事情非常多，現在先放空、檢討之後再出發。

此外，高層曾討論由立法院長蘇嘉全先辭院長，再參選黨主席。蘇嘉全辦公室昨晚透過新聞稿表示，蘇嘉全日前已公開表示，傳出有幾位黨內菁英有興趣出來領導這個黨，他會鼓勵並支持他們，不會參選黨主席。

民進黨代理主席林右昌也表示，他要以基隆市政為重，這段期間只是代理而已，他絕對不會參選黨主席。

游盈隆：籌好錢就登記參選

台灣民意基金會董事長游盈隆則宣布參選民進黨主席，至於何時會到黨中央領表登記，游盈隆說，參選黨主席保證金要一五○萬元，「錢籌好了自然會去」。

對於民進黨主席人選問題，總統府秘書長陳菊在立法院司委會答詢時表示，民進黨主席不是誰指定，是黨員從下而上選舉，任何人願意在民進黨最困難的時候承擔，她都支持。

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