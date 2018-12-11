我觀光局攬客 「台灣腔」登上海

2018-12-11

吸引中客來台，觀光局首支上海話台灣旅遊宣傳影片「台灣（腔）有腔調」昨在上海各大地鐵站曝光，以台灣美食、美景及人情味，盼吸引上海客來台一遊。

觀光局表示，上海話中的「有腔調」形容人或事物有格調、有品味，影片透過台灣各行各業人物的「台灣腔」，表達熱情好客。 （記者蕭玗欣）

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