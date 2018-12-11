中國人申請庇護 近年3案結果各不同

2018-12-11

〔記者羅添斌／台北報導〕兩位中國籍人士九月底在台灣轉機時提出政治庇護要求，還因滯留機場引起社會關注。資深官員透露，這兩人案件尚待處理，另自二○一四年至今共有三件中國人士向我申請政治庇護的案件，但三案的結果各不相同，一人赴美、一人返回中國大陸，另一位溫姓人士則在人權團體具保下暫居台北市。

一赴美一返中 另一人暫居台北

官員說，溫姓人士是在二○一六年六月十九日偷渡到金門遭到逮捕，經金門地方法院判處有期徒刑三個月並諭知驅逐出境，溫某在等待強制出境期間向政府提出政治庇護及表達向第三國尋求政治庇護的意願，目前溫在人權團體具保下暫居台北市。

官員說，另兩起案件，都是中國人士以旅遊名義來台後脫團，其中，王姓人士於二○一六年十月二十七日到移民署提出政治庇護申請，目前已轉往美國安置；另一名張姓人士於二○一七年四月十二日來台，但來台兩天後脫團尋求政治庇護，期間還曾接受外媒訪問，移民署認定其並未符合兩岸條例及居留定居辦法的相關要件，也不符合難民法草案及兩公約的相關規範，張姓人士在理解我方決定後和平歸隊，隨團返回中國。

曾處理過政治庇護案件的官員指出，前總統陳水扁執政時期，共計處理九位中國籍人士提出政治庇護案例，經跨部會協調處理後，先後同意九人在台「停留」，其後再改為「專案居留」，目前九人都已享有在台就業及健保等權益。

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