持續禁止日本食品進口// 日外相：台灣難入CPTPP

2018-12-08

〔駐日特派員林翠儀、記者黃佩君、李欣芳、彭琬馨、施曉光／綜合報導〕台灣通過「反核食公投」，持續禁止日本五縣食品進口，對爭取加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）造成負面影響。日本外相河野太郎昨日首度表態，台灣已表明加入CPTPP的意願，若因這樣的事態而無法加入，會令人非常遺憾。

不排除向世貿組織提告

河野太郎昨在例行記者會上表示，台灣持續禁止日本食品進口，若違反WTO（世界貿易組織）規則，將不排除向WTO提起告訴。他強調，對於食品的限制，應根據科學基礎，日本已對台灣提供各種資訊，但仍演變成今日的局面，只能說非常遺憾。

河野太郎並表示，CPTPP將在今年底生效，台灣已表明加入的意願，如果因為這樣的事態而無法加入，將會令人非常遺憾。

河野太郎：令人遺憾

駐日代表謝長廷表示，中國最反對台灣加入CPTPP，台灣公投禁止日本五縣食品進口，日本如果向WTO提訴，可能讓一些國家更有反對台灣加入的藉口。

謝長廷表示，昨晚參加台日親善協會，一位來自福島的國會議員對他說了很多抱怨，他也只能耐心說明。如果日本對WTO提訴，會影響到台灣加入CPTPP，那會令人很遺憾，但這是民主，公投結果大家必須共同面對、共同承擔，要盡全力溝通。

政院：積極與日溝通

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）回應，這是台灣艱鉅的挑戰，將請相關部會積極與日方溝通，嚴肅面對，尋求理解與支持；外交部表示，將透過各種管道與日方懇切溝通，謹慎處理；行政院政務委員鄧振中及經濟部強調，爭取加入CPTPP不能停止，除持續做準備，並持續溝通說明。

擔任反核食公投案領銜人的國民黨副主席郝龍斌則聲明，台灣對日本的貿易逆差高達六千億台幣，台灣買的還不夠嗎？現在日方以此事來要脅台灣，不但讓人遺憾，也戳破民進黨所謂「台日史上最友好」的謊言。

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