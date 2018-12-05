中國K毒竄台 起出1.2噸 兩岸共打逮藏匿中國貨主

2018-12-05

連續查獲3起 黑市價達12億元

〔記者林嘉東／基隆報導〕中國進口的貨櫃暗藏一．二公噸的Ｋ他命及五十公斤安非他命先驅原料，黑市價高達十二億元，所幸被調查局及關務署聯手偵破，不過貨主周正華卻逃往中國。檢調十一月與中國的緝毒單位合作，由中國公安逮到周正華等五名台籍共犯，成為首度透過兩岸共同打擊犯罪機制，逮捕幕後主嫌的案例。

關務署基隆關今年五月起接連三個月，陸續在從中國進口的貨櫃內查獲毒品，其中陶瓷熱處理爐查獲兩百公斤Ｋ他命、液壓缸內藏五十公斤安非他命先驅原料氯鉀麻黃鹼及三百公斤Ｋ他命、挖空的人造石板暗藏七百公斤Ｋ他命。

檢調與中國公安合作 逮捕5嫌

檢調在這三批Ｋ他命走私案，分別查獲陳姓、邱姓與高姓等三名收貨人，追查幕後貨主發現，高男領石板時，貨主周正華已經逃往中國。

法務部調查局長呂文忠指出，三批Ｋ毒總重一．二公噸、黑市價十二億元，足供三百六十萬人次施用，一旦流入市面，後果不堪設想，為逮到七百公斤Ｋ毒的貨主，檢調十一月特地到中國與中國公安等緝毒單位溝通、合作，並由公安逮到周正華等五名共犯，這是首度透過兩岸共同打擊犯罪機制，合力逮捕幕後主嫌的例子。

日澳安毒價飆漲 台灣成轉運站

另這次查獲的氯鉀麻黃鹼，是安非他命先驅原料，航調處基隆站副主任林聖智指出，台灣成為安非他命轉運站，是因為日本與澳洲安非他命一公斤價格已飆漲到五百萬元，中國走私氯鉀麻黃鹼來台，加工為安非他命後，一公斤的價格不過五十萬元，安非他命製毒工廠才會如雨後春筍般成立。

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