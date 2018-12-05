鄭文燦：賴揆若預算審查後辭 是顧全大局

2018-12-05

〔記者謝武雄、謝君臨、陳鈺馥／綜合報導〕民進黨立委段宜康前天指稱，行政院長賴清德將於預算審查完辭職。對此，桃園市長鄭文燦昨天表示，由於立法院正審查明年度總預算，賴揆若辭職，牽涉內閣總辭問題，總預算要退回各部會，總預算審查勢必會因此耽誤，賴揆如此考慮是顧全大局。不過鄭也認為，賴揆是否要辭職，應該在總預算審查告一段落後再做考慮。

鄭文燦表示，內閣應該要大幅改組，至於是不是閣揆請辭而總辭，應該尊重賴院長和蔡總統的決定，現在應該要把總預算先審完。

對於賴清德請辭院長是否會影響地方的前瞻預算補助，導致整個政策會跟著變動？鄭文燦對此認為，已經核定的前瞻計畫不應該變動，若新任首長上台對原來的預算與計畫不了解，像台中市長當選人盧秀燕對山手線不瞭解，應該可以做更深入的討論。

鄭文燦說，他認為前瞻計畫具有相當合理性，相信新上任的縣市首長經過了解後，都會支持前瞻計畫。

對於前天稱賴揆將在處理完總預算案後辭任，段宜康昨天澄清，強調有關賴揆的辭職時間，他並未從賴揆處得到任何訊息，只是根據客觀事實提供他的判斷，可能他使用的語言不夠精確，造成誤解。

對於賴揆是否會在審完總預算後辭職走人？行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院不予評論及回應。她並說，相關部會首長新人事若確定，會儘快公布。

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