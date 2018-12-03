黃背心運動失控 法擬宣布緊急狀態

2018-12-03

抗議漲燃料稅行動 延續第三週

〔編譯周虹汶／綜合報導〕反對政府為兌現能源政策而調漲燃料稅、導致生活成本攀升的法國民眾，上月十七日發起全國性「黃背心」抗議行動，一日再於首都巴黎市中心釀災：部分年輕示威者戴面罩、攜金屬棍棒和斧頭上街，不僅四處縱火打劫，還在凱旋門上塗鴉。為避免事態進一步擴大，法國總統馬克宏二日與重要閣員會商，不排除宣布緊急狀態的可能性。

這場已延續兩週的都市暴動，規模創法國二○○五年以來之最，不僅讓當局措手不及，目前更已蔓延到鄰國比利時、德國和荷蘭。「黃背心」抗議者一日再度於巴黎市部分地區朝十餘部車輛與大樓縱火洩憤，並洗劫商店，凱旋門上更出現「馬克宏下台」、「黃背心示威者終將戰勝」等字句。上千名鎮暴警察全日戒備，先封閉觀光客最常流連的區域，並動用催淚瓦斯與水砲強制驅離，共逮捕四一二人，包括二十名員警在內共一三三人受傷，其中一人性命垂危。

示威者燒車、打劫 塗鴉凱旋門

據官方統計，一日全法約七．五萬人示威，其中五千五百人在巴黎，人數雖比上週少，但破壞力大增。巴黎之外也有抗議活動，但大致和平。

法國內政部長卡斯塔納二日表示，政府已動用所有安全措施，但挑釁團體極度暴力且具有高度組織性，當天被捕者多是遭慫恿的一般民眾，足以說明極右派、極左派暴力團體和來自郊區的「暴徒」已滲透整場運動。然而，這場運動係透過社群媒體快速發酵，並無實質領導結構。法國政府發言人葛里沃則說，當局必須研議「避免故態復萌的可行措施」，緊急狀態也是選項之一。

警強制驅離 逮捕412人、133人傷

剛結束阿根廷二十國集團峰會（G20）行程的馬克宏，面臨去年五月上任以來最嚴峻的挑戰。他二日上午前往凱旋門檢視破壞情況後，便與總理菲力普（Edouard Philippe）及卡斯塔納開會商議對策。二十四歲的巴黎人皮耶（Pierre）三度參加「黃背心」抗議，他接受中央社記者訪問時表示：「總統躲在圍牆後面，宣布一些沒人理解的小措施，卻不回應最重要的事，也就是取消燃料稅，你怎能期待這一切平息？」

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