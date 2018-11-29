破天荒 AIT砸11.6億在台置產

2018-11-29

展現美國對台灣的信心

〔記者徐義平、呂伊萱／台北報導〕破天荒！美國在台協會（ＡＩＴ）首度在台置產，展現對台灣的信心。ＡＩＴ昨日砸下十一．六億元向上市公司新美齊買下原本要在天母推出的預售建案，計畫打造為ＡＩＴ員工宿舍。房地產業者指出，過往ＡＩＴ在台辦公室與宿舍均是採租賃方式，這次是首度買下資產，顯示對台灣的態度相當友善。

房地產業者表示，ＡＩＴ設立近四十年，從來沒有在台買過房地產，一九七九年最初的北市大安區信義路辦事處採取承租方式，即使近期搬遷到內湖新館，也是向我方租地自建。根據內湖新館的合約，租期九十九年，租金約三億三千九百餘萬元，ＡＩＴ採一次付清方式交付，租約自二○○五年一月起生效。

內湖新館 採取租地自建

至於ＡＩＴ在台置產，根據公開資訊觀測站公告，ＡＩＴ甫買進的資產坐落北市天母地區、中山北路六段四○五巷內，基地面積約三○二．五坪，最初預計興建建物面積約一一○八．九坪，購入總價十一．六億元。

房地產業者透露，ＡＩＴ添購宿舍的指令是從美國直接下達，買進的建案距離天母美國學校五百公尺左右。

買天母建案 當員工宿舍

新美齊董事長林傳捷指出，該案原本規劃地上十三層、地下三層的住宅建案，戶數二十三戶、坪數約四十五坪，今年八月才取得建照。不過，新買家買下後，將採取變更設計，戶數與坪數會變動，加上資訊、網路等特殊設計需求，因此還無法確定最終興建模式，預估處分利益為一億元。

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