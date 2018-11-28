民進黨規劃 蘇嘉全辭立法院長接黨魁

2018-11-28

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨敗選後，蔡英文總統辭去兼任的黨主席，民進黨中常會今日下午將先推舉代理主席，負責立委補選及黨主席補選等工作，黨政高層昨晚透露，黨內已一致共識推舉基隆市長林右昌代理。明年初黨主席補選，高層也已屬意由立法院長蘇嘉全轉戰民進黨主席，帶領全黨迎戰後年總統及立委選舉。

基隆市長林右昌 代理主席

高層指出，基於議事中立，蘇嘉全勢必辭去立法院長一職，屆時立院龍頭將再由資深立委代表角逐。目前包括柯建銘、陳明文等，都是被點名的可能人選。

在蔡英文為敗選辭去民進黨主席一職後，民進黨內要求中生代接班聲浪高，蔡英文二十五日與黨內派系要角會商後，推舉連任桃園市長的鄭文燦；不過鄭表明婉拒。

蔡英文昨下午於官邸再與派系要角進行討論，相關人士並與鄭文燦電話聯繫，最後確認無意願後，在蔡英文仍屬意由中生代的勝選縣市長代理下，與會者一致共識推舉同樣具有黨務經驗的林右昌。

至於黨主席補選，多位派系要角也傾向支持蘇嘉全辭立法院長，參選黨主席。蘇嘉全昨晚並進入官邸與蔡英文再深入討論，確認這項人事安排。

蔡蘇曾是競選搭檔 默契佳

蘇嘉全曾任民進黨秘書長、農委會主委、內政部長、屏東縣長等職，黨政資歷完備。蘇並與蔡英文搭檔擔任副手，參選二○一二年的正副總統，之後又被蔡欽點角逐立院龍頭，兩人合作默契不在話下，面對敗選後黨內一片檢討聲音及權力改組的要求，將來的民進黨主席肩負總統及立委選舉的輔選重責，這也被黨內認為是為二○二○蔡英文連任總統之路重要的人事佈局。

扛重責 領黨迎戰總統大選

蔡英文辭去黨主席後，民進黨主席預計在明年初進行改選。

民進黨黨章明訂，黨主席由全體黨員直接選舉產生。主席出缺時，所餘任期未滿一年，由中央執行委員會互推一人代理，所餘任期超過一年，應擇期由全國黨員投票補選之。

民進黨昨發出通知，今日中常會的討論事項包括「在新任黨主席選舉產生之前推舉一人代行職務」，並討論二○一八年第十六屆黨主席補選相關事宜。黨務人士說，黨章規定「要由中執委互推產生」的代理主席，是要把蔡英文剩餘任期當完的，但今日中常會要推舉的林右昌，是代行職務，舉辦補選相關事宜。

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