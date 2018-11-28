敗選檢討 黨內互打》段轟賴揆 卓榮泰反嗆「去選黨魁」

2018-11-28

〔記者林良昇、彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕民進黨在九合一大選敗選，黨內檢討聲浪不斷，民進黨立委段宜康昨在立法院質詢行政院長賴清德時，砲轟必須檢討，還拍桌批賴揆「我們是一個什麼樣的執政團隊？」行政院秘書長卓榮泰下午到立法院時主動聯繫媒體要受訪，他回嗆說，「若段宜康的話可以得到黨內認同，請去選黨主席！」

段宜康昨穿上蔡總統二○一六年競選時的選舉外套對賴揆進行質詢。他指出，從選舉完到現在，民進黨並沒有回應選民要教訓民進黨的重點。

段說，蔡總統提到，選舉成敗不能讓我們停下腳步，但「當然要停下腳步」盤點做過的政策；立意良好的勞基法修法，真正受到傷害的卻是弱勢小企業和勞工，傷害最嚴重的是最弱勢的人；勞檢傷害無力生存、沒辦法付加班費、沒辦法讓勞工週休二日的老闆們，政府只跟他們講說要想辦法升級轉型。

段宜康表示，蔡總統說選民用更高標準檢驗民進黨，但這是錯的，選民檢驗國民黨跟民進黨的標準一致，就是要讓政府知道，生活不好之外，還沒有前途，不只是年輕人的憤怒。

段宜康指出，所謂的改革，包括促轉、黨產當然重要，但跟人民生計無關；段也批評，民進黨對公投案統統棄守，但有些公投案跟民進黨的價值和政策是對立的，應該在投票前就盡力說明。

段宜康指出，反核食公投讓全世界只剩下中國跟台灣禁止日本福島食品進口，完全沒有道理，但民進黨沒有勇敢辯駁並去宣傳；性平教育是橫跨藍綠兩黨的政策，教育部沒有勇敢辯護，行政院連辯論代表都沒派，段並一度憤怒拍桌批「我們連這個都不敢講，我們是一個什麼樣的執政團隊？」

賴揆：謝謝段委員

同樣把砲口對內的還有民進黨立委王定宇，王昨在臉書貼文表示，府院黨應該都要全面檢討改組，「面對公投的結果，就是完全接受並執行，沒有任何懸念！」民進黨立委林淑芬也在臉書砲轟，指兩年多來行政立法的模式，只能為行政院提出的政策護航，不允許不同意見，改革請從國會黨團解嚴開始，讓立法委員得以真正的「為民喉舌」。

對於段宜康拍桌質詢賴揆，賴揆在答詢時，只有簡短表示「謝謝段委員」；不過行政院秘書長卓榮泰下午反嗆段宜康，指段不僅一手推翻十八％利息六年歸零的計畫，改成兩年，還一手主導執政黨團裡面同婚強力主張，讓其他意見都無法表達，希望段宜康不要檢討別人，不檢討自己。

卓榮泰也認為，現在是內部團結的時候，不應該在這時候用推別人下水的方式，掩護自己。段宜康用同樣理由指責別人，歸咎選舉結果，社會、黨內同志都無法認同，「若段宜康可以得到黨內認同，那我就請段委員你出來選黨主席！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/