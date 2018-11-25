敗選辭黨主席 蔡英文：民主給民進黨上了一課

2018-11-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨二○一八年九合一選舉大敗，重創民進黨執政威信。兼任民進黨主席的總統蔡英文昨晚於民進黨中央黨部召開記者會，向支持者致歉，並請辭民進黨主席，對大選結果負責。針對行政院長賴清德口頭請辭，蔡英文則予以慰留。

「虛心接受人民更高要求」

蔡英文對於選舉結果，向支持者致歉，「我們努力不夠，讓所有和我們一起打拚的支持者失望」，蔡英文說，民進黨相信民主價值，此次選舉，民主給民進黨上了一課，民進黨就應該要虛心接受人民更高的要求。對於民意的展現，民進黨當然要深自檢討，但一場選舉的成敗，不能讓民進黨停下腳步，更不能因此自怨自艾。

蔡英文表示，在她辭去黨主席之後，民進黨將進行黨務的改組。而在改革的關鍵期，政府的行政團隊則必須保持穩定，因此，雖然行政院長賴清德向她口頭請辭，但她已經請他繼續留下來打拚，以確保各項重大政策持續地推動。

蔡英文表示，過去將近三年來，因為大家的堅持，國家正走在正確的方向上，現在國民對民進黨設下了更嚴格的標準，民進黨虛心接受，深刻檢討，要努力用更高的標準來自我要求，來回應國民的期待。

蔡英文表示，她也要向所有當選的公職說一聲恭喜，也期待在經過民意洗禮之後，大家不分黨派攜手合作，一起來為人民的幸福努力。

蔡英文表示，她也要向所有民進黨參選的同志、工作夥伴和支持者，致上她最深的謝意，謝謝大家一路以來共同的努力。未來，民進黨必須繼續團結，堅持改革，堅持自由民主，堅持守護國家的主權，是民進黨無可拋棄的使命。

蔡英文表示，面對國內外各種挑戰，這些堅持，就像穿過荊棘，必定會讓我們傷痕累累，但她要告訴民進黨的同志還有支持者，對的事，還是要繼續做，再多的傷痕、再多的艱難，國家都必須向前，民進黨有責任守住台灣的未來。

洪耀福請辭民進黨秘書長

民進黨秘書長洪耀福也隨即請辭秘書長，為敗選負責。洪耀福表示，民進黨此次挫敗，可以歸咎黨在策略上嚴重失誤，他要誠懇向支持者表達歉意。民進黨會深刻反省，請大家給民進黨一點時間，對敗選的因素做檢討歸納。

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