外媒︰中國採俄式手法 干預台灣大選

2018-11-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕蔡英文政府執政兩週年的成績單—九合一大選登場，紐約時報、華爾街日報、德國之聲、美聯社等外媒指出，中國政府打壓台灣、企圖動搖台灣政壇，成為此次大選的關鍵因素，尤其中方此次採「俄羅斯式」干預手法，利用島上的言論、新聞自由製造假新聞，削弱蔡政府的治理威信，同時透過親中企業、媒體，暗中金援特定候選人，更讓大選籠罩在中國陰霾下。

紐時駐台北特約記者赫頓（Chris Horton）指出，台海兩岸打了數十年「宣傳戰」，包括互相拋送夾帶宣傳品的氣球，以及透過無線電波傳遞口號、新聞和音樂等，但現在交戰「前線」變成「臉書」、通訊軟體LINE及PTT網路論壇。台灣官員表示，台灣民眾常被新聞及社群媒體灌輸錯誤消息，包括未經證實的中國大規模軍事演習，以及蔡政府對滯留日本的台灣旅客置之不理等。

不僅如此，北京也疑似透過台商，非法向台灣競選活動輸入資金。其中，在高雄市長一役，國民黨候選人韓國瑜支持率不斷攀升，嚴重威脅已執政高雄廿年的民進黨。然而，民進黨候選人陳其邁的法律團隊表示，他們掌握的證據顯示，在網路上詆毀陳其邁的帳號來自海外，其中不乏網路位址（IP）源自中國者；而韓國瑜似乎對外界干預說泰然自若，直言「我不認識你，但是，我謝謝你。」

長期研究台灣選舉的中研院副研究員鮑彤（Nathan Batto）等專家表示，民眾識別假新聞的能力較弱，且媒體為了點閱率，常違背新聞編輯的準則，都是台灣現今面臨的重大挑戰。

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