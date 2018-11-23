選前之夜》蔡七度站台挺姚 柯辦園遊會 丁凱道誓師

2018-11-23

〔記者蔡亞樺、黃建豪、簡惠茹／台北報導〕今晚就是選前之夜，台北市長各候選人大拚場，搶下台北市政府前廣場的姚文智團隊定調市民才是頭家，號召十萬人站出來，總統蔡英文也會第七度為姚助選。柯文哲陣營同樣選在信義區的四四南村停車場，舉辦音樂園遊會吸引民眾，以公民自覺、藍綠共生為主訴求。丁守中則在凱達格蘭大道辦晚會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義和副主席郝龍斌都將站台。

姚號召十萬市民站出來

姚文智選前之夜在北市府前廣場舉辦，象徵前進市政府，延續十八日手牽手活動的五萬支持者站出來氣勢，今晚號召十萬市民站出來相挺。姚受訪強調，「市民才是最大咖，大家都會站出來，選舉最後一定會取得勝利。」

選前之夜也邀請重量級嘉賓助講，蔡總統確定會在晚會壓軸站台，駐日代表謝長廷將會陪同姚文智大進場，並發表演說。

柯晚會營造藍綠共生

柯文哲團隊規劃選前之夜跳脫傳統造勢框架，下午四點先以園遊會形式登場，讓民眾逛攤位、聽音樂長時間駐留，表演陣容包括大支、謝和弦、林生祥、夾子電動大樂隊、李愛綺、九天民俗技藝團、星勢力等藝人與樂團。

晚間六點進入晚會模式，由新黨出身的副市長鄧家基與民進黨的副市長陳景峻同台，象徵藍綠共生，並讓市府一級首長上台，最後柯文哲進行半小時的演講。

丁營要唱「台北的天空」

丁守中競選總部發言人詹為元表示，選前之夜的主軸是「台北要先贏，投票救台灣」，合唱歌曲選定「台北的天空」，因該歌曲在一九八五年推出時，是台北市最繁華時刻，希望透過這首歌，喚起台北市民對台北市的驕傲記憶，共同翻轉北市目前狀況。

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丁守中#柯文哲

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