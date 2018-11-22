鄭竹梅︰難忍有人喊侯友宜凍蒜

2018-11-22

鄭南榕女兒為蘇站台 質疑侯的正義

〔記者翁聿煌／新北報導〕鄭南榕的女兒鄭竹梅昨晚參加民進黨新北市長候選人蘇貞昌的新店區造勢晚會，她質問國民黨新北市長候選人侯友宜：「怎麼看待當年的鄭南榕事件？你還是會出動鎮暴警察進行救援或拘捕嗎？當奉命行事和言論自由發生衝突，你會怎麼選擇？」鄭竹梅說：「選民有權利知道侯友宜怎麼看待過去歷史，才能知道我們有怎麼樣的未來。」

鄭竹梅說，她沒辦法聽大家喊「侯友宜凍蒜」，自己卻什麼都不能做，她沒有責怪當年的基層員警，反而感謝他們把當年九歲的她帶出現場，但她想問的是侯友宜怎麼看當年的鄭南榕事件？

鄭竹梅說，她想提醒支持侯友宜的人，侯是代表中國國民黨參選，對於鄭南榕自焚有沒有反省？若侯當選，這帶給外界、帶給中國、帶給國際什麼樣的訊息？要再去支持侯所謂的「正義」嗎？他們的「正義」是發動鎮暴警察拘捕一個出版社的負責人嗎？是救出一個九歲小女孩之後帶到中山分局，一整晚都不能跟父母親相見？這不是一句「奉命行事」就能解釋。

蘇貞昌表示，非常感謝鄭竹梅為他站台，鄭南榕當年為了台灣的民主、言論自由而自焚，鄭家因此家破人亡，才有台灣今天百分之百的言論自由，這樣的台灣價值是民主前輩拚出來的，絕不能被逆流轉回頭，他呼籲大家要選對人，才能讓台灣向前走，讓新北第一名。

蘇：不能被逆流轉回頭 要選對人

蘇貞昌強調，參選不是為了職位，是想讓新北市更新、更好，更要為了守護台灣民主價值而戰，中美貿易戰正在進行，許多台商想回台灣，新北市擁有優勢條件吸引台商回流，唯一欠缺一個有國際觀、有魄力的市長，如果他不出來參選，一定是侯友宜當選，「朱立倫把新北市做到末段班，侯友宜可能做得比朱立倫還好嗎？」

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