韓肯定台中 林佳龍︰盧勿再唱衰

2018-11-21

〔記者歐素美／台中報導〕選戰倒數，民進黨台中市長候選人林佳龍昨將主力放在山線，上午到豐原區第一公有市場掃街拜票；下午至石岡、新社、東勢車隊掃街，受到攤商及民眾熱情歡迎，沿途「凍蒜」聲不斷。林佳龍說，選舉就是選賢與能，呼籲民眾選擇能真正帶領城市進步的人，要對手盧秀燕參考國民黨高雄市長候選人韓國瑜對台中的肯定，不要再唱衰台中。

針對盧秀燕昨宣布辭立委，林佳龍表示，尊重盧的決定，他以平常心看待，也對自己勝選有信心。

這場選舉是正、負面能量的選擇

林佳龍昨在市議員候選人翁美春、謝志忠及劉厚承等陪同下，到豐原區第一公有市場掃街拜票，下午則到石岡、新社、東勢車隊掃街。

林佳龍說，這次看到很多負面選舉，把台中講得很不堪，這不是真正的台中，台中已是台灣第二大城，人口突破兩百八十萬，公認是最宜居的城市，各項建設及福利都有很進步的發展，「這次選舉是正面能量與負面能量的選擇」，強調選舉就是選賢與能、選誰能真正帶領城市的進步，「選人也是選自己的未來」，呼籲選民以正面的方式做最後決定，「一定要選擇真正會做事的人」。

媒體詢問他對高雄市長候選人辯論的看法，林佳龍表示，辯論是讓選民可以看到候選人對城市發展具體主張的最好方式，陳其邁「有備而來」，對市政很熟悉；另一位比較空泛，甚至「文不對題」。

針對韓國瑜在辯論中多次提到台中，林佳龍說，韓先生數次提到台中的進步，這應該是他真實的觀察及想法，「不管黨派，如果他對台中經驗有興趣，我很願意分享給他，也請他轉達給同黨的台中市長候選人，參考他對台中隊的肯定，不要再唱衰台中。」