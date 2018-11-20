嘉縣選票險外流 攔下銷毀

2018-11-20

侯姓選務員 夾帶三三三張

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕年底選戰進入倒數階段，嘉義縣驚傳三百三十三張包括縣長、議員、村長等五合一公職人員選票差點外流的荒唐事件！涉嫌帶走選票的選務人員侯姓女村幹事昨接受警方偵訊後，函送嘉義地檢署偵辦。

步出印刷廠 遭警盤查發現

嘉義縣五合一公職人員選舉選票及公投選票委託嘉義市蘭潭印刷廠印製，十八日上午八點，水上鄉公所侯姓村幹事前往清點選票，當清點完五合一選票，多出縣長選票十九張、第一選區縣議員選票十三張，以及三和、柳林、義興村長選票各一百張、靖和村長選票一張，合計三百三十三張，侯女未在第一時間送去銷毀，而是放在一旁。

接著，清點水上鄉公投選票，由於有四十二萬張之多，清點至晚上六點多才結束。侯女表示，在整理個人物品時，不慎將該多餘的三百多張選票一併放進包包，並非故意攜出。

嘉義縣警察局表示，侯女走到管制門，接受女警搜身時，女警發現侯女將這些選票夾在公文匣內，立即報請現場指揮官會同嘉縣選監委員共同處理，初步認定侯女係不慎攜出，隨即交回銷毀。

不過，嘉縣警局為慎重起見，前晚就將該事件報告嘉義地檢署責任區檢察官，經檢察官指示，刑警大隊昨傳訊侯女到案說明後，全案函送地檢署偵辦。