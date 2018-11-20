陳菊忍辱陪掃街 蘇︰感謝又感動

2018-11-20

吳敦義以「大母豬說」言語糟蹋 花媽嘆這不是正常的社會

〔記者葉冠妤、賴筱桐、王榮祥、蘇永耀／綜合報導〕總統府秘書長陳菊昨晚到林口陪民進黨新北市長候選人蘇貞昌車隊掃街，沿途不少民眾對著陳菊高喊加油。蘇貞昌表示，國民黨主席吳敦義為了選舉，以粗鄙字眼辱罵一位為台灣民主自由奉獻一輩子的女性，他實在「足毋甘」。

陳菊批「逆流」沒是非公道

對於國民黨主席吳敦義惡言暗指她是「肥滋滋走起路來像大母豬」，陳菊強調，個人受踐踏事小，她心情平靜，但吳敦義身為一個曾長期統治台灣的政黨主席，卻說出充滿歧視的霸凌話語，「我想不只是我，台灣社會都覺得非常訝異」，她身為人權工作者，投入台灣民主運動四十年如一日，對於這樣的踐踏語言，感到非常遺憾。

陳菊昨也在臉書貼文反擊說，用粗暴的語言侮辱她，與嘲弄高雄又老又窮，惡意沒有什麼差別，「一個是糟蹋我，一個是糟蹋高雄」，她被糟蹋事小，高雄絕不可以被糟蹋。

陳菊在新北助選時也強調，她過去擔任十二年的高雄市長，接受三次民意嚴肅地檢驗，得到七十％高雄市民的認同，但高雄選情卻在兩個多月內一夕變色，猶如一股逆流，沒有是非公道，在台灣社會形成一股說不出的壓力，「我會覺得這不是正常的社會。」

蘇貞昌不捨民主先行者遭辱罵

蘇貞昌則說，感謝也感動陳菊在下班之餘趕到林口陪他掃街，希望在陳菊的加持下更加努力，贏得新北勝選。蘇貞昌表示，當年在美麗島軍事法庭上，陳菊還是一位未婚女性，卻勇敢地用生命為台灣民主自由奉獻，被國民黨以唯一死刑起訴，陳菊不畏不懼，堅持尊嚴及理想，他無法忘記。

蘇貞昌說，國民黨為了選舉用盡各種手段，攻擊民主的先行者與犧牲者，若選民看不下去，就用選票唾棄中國國民黨提名的候選人，台灣才會進步。