接獲表態指令 中國藝人快閃離台

2018-11-19

轉發一點都不能少 急表態

〔記者許世穎、吳琬婷、粘湘婉／台北報導〕「中國台灣金馬」風波延燒，中國影人以拒絕參加惜別酒會、取消原定宣傳行程或提前離台，甚至連「甫出事過」的范冰冰，都跟風在微博轉發「中國一點都不能少」急表態，以反擊「台獨言論」，影人們接獲「官方動員表態指令」的傳聞，不證自明。據悉，來台的中國影人其實在出國前，就已被「約談」要求「不要亂發言」，如今有默契地避走、表態，讓不少人對中國影人處在壓力下的環境，其實很同情。

來台任頒獎嘉賓的胡歌原定停留四天，昨臨時改班機返國；周迅原訂出席《如懿傳》宣傳記者會也臨時取消；中國歌手于文文更以「臨時身體不舒服」，取消今天的記者會，相信將成骨牌效應。前晚，評審團主席鞏俐，也未如往例在頒獎典禮後與媒體說明評選過程，更別論《影》、《你好，之華》、《地球最後的夜晚》、《後來的我們》及《我不是藥神》等中片的慶功宴，皆臨時取消或拒絕媒體採訪。

沒來的、要洗白的 也跟風

未參與本屆金馬獎的中國藝人也無法置身事外，包括劉詩詩、楊冪、黃渤、李晨、吳謹言等人也都在微博轉發「中國一點都不能少」，就連因捲逃稅風波而沉寂多時的范冰冰也在微博喊話，似乎想趁機「求表現洗白」。

周迅、霍建華昨原定出席《如懿傳》在台記者會宣傳新戲，以「因故不能出席」為由，臨陣缺席放台媒鴿子，主持人出場一句話解釋完，不到30秒的記者會瞬間結束。主辦單位福斯傳媒集團透露早上才接到周迅、霍建華不克前來的通知，幾番溝通都無法扭轉，也參與演出的張鈞甯人都到現場梳化，也被電視台通知記者會取消，讓福斯損失二百萬。