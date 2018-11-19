蔡砲轟吳 言論嚴重失格

2018-11-19

〔記者佟振國、歐素美、張瑞楨、賴筱桐、葛祐豪／綜合報導〕國民黨主席吳敦義因一席暗諷總統府秘書長陳菊「母豬」的失言惹議，民進黨主席蔡英文昨在吳敦義的故鄉南投火力全開，重批吳公然踐踏台灣民主價值，更對女性嚴重羞辱，大家拚命爭取來的民主，正在被人身攻擊的言論、網軍製造的假消息不斷傷害，讓她對台灣民主發展感到非常的擔心。

蔡英文在南投鄉親面前砲轟吳敦義的言論嚴重失格。蔡指出，大家都很疼惜菊姊，她從國民黨威權時期就為台灣民主打拚，被國民黨打壓、抹黑，也歷經軍法審判，坐政治黑牢，四十年過去，還被國民黨公然地以性別、外貌做人身攻擊，無疑公然踐踏台灣的民主，也是對女性嚴重羞辱，她感到憤怒與不捨。

民進黨高雄市長候選人陳其邁夫人吳虹表示，身為一個女性，任何人身攻擊，尤其針對長相外表都是很不應該，「不能夠說我們只喜歡正妹，長得好我們才喜歡她，對這種人身攻擊，我覺得很沒公德心。」

民進黨新北市長候選人蘇貞昌表示，最大在野黨的主席，竟然可以用「肥滋滋」、「母豬」來攻擊一位一輩子為台灣民主自由犧牲、奉獻的偉大女性。國民黨糟蹋的何止是陳菊？侮辱的何止是陳菊？而是所有的女性，更是所有希望台灣向前走的台灣人。

地方媽媽到國民黨部抗議

此外，民進黨高雄市議員候選人簡煥宗、許乃文、高閔琳認為吳敦義道歉沒誠意，率多位地方媽媽到國民黨高雄市黨部抗議，要求吳親自打電話或寫信向陳菊道歉。