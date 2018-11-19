陳其邁：用愛回應別人的辱罵

2018-11-19

岡山晚會大進場花了快20分鐘 陳菊牽他雙手 象徵交棒

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨晚在岡山舉辦超級星期天造勢晚會，現場萬頭攢動，主辦單位表示湧入十萬人力挺。陳其邁以北風與太陽為例指出，北風帶來寒流，大家在寒夜裡或許會孤單害怕，但寒風會過去，春天即將到來，他呼籲大家用愛與擁抱，回應別人的辱罵、仇恨與抹黑，他會在最寒冷的夜襲中，與大家站在一起，請大家在二十四日用選票告訴全世界，台灣是一○○％言論自由、民主的國家。

陳其邁並以本屆金馬獎最佳紀錄片導演傅榆的話指出，希望我們的國家，可以被當成獨立的個體來看待，這不也是所有台灣人的最大的願望，他說，他非常感動，保證上任後一定會全力捍衛民主，用生命守護高雄市民有一○○％的言論自由；然而傅榆遭受網路攻擊，謝長廷也在關西機場封閉時遭受中國網軍、候選人義勇軍攻擊，陳菊更被吳敦義用不堪入耳的字眼糟蹋，這種充滿冷血、抹黑、仇恨字眼的糟蹋，不是我們要的台灣，不是高雄價值。

造勢晚會現場原先擺放兩萬張椅子，由於反應熱烈，下午臨時再增加一萬五千張椅子，但晚會開始後仍一椅難求，現場人山人海，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、駐日代表謝長廷和前行政院長游錫堃均到場站台助陣。陳其邁與賴清德在全場民眾夾道歡迎下，花了快二十分鐘才走上講台，並由謝長廷、陳菊牽起陳其邁的雙手，象徵把高雄交棒給陳。

賴揆讚陳經歷完整 可無縫接軌

賴清德表示，陳其邁與他都出身醫界，可以對症下藥，不是隔空抓藥，陳其邁是資深國會領袖，還有完整的行政經歷，當選後馬上就上手、無縫接軌。他肯定高雄在謝長廷、陳菊的努力下，一一解決困境，看到顯著的進步，這都是大家過去的打拚、努力的成果，他呼籲大家勇敢站出來，向中國說不，支持陳其邁。

陳其邁指出，他從學生就投入學運，參與廢除刑法一○○條運動、野百合運動，進入立法院後推動追討不當黨產、轉型正義，他的青春在台灣，永遠站在改革第一線，因為他的血液流著改革的ＤＮＡ。

陳菊籲台灣人 站出來守護高雄

陳菊呼籲所有高雄市民站出來，用選票告訴打壓者，台灣人要站出來守護高雄，大家要支持陳其邁；我們絕不向威權低頭，會力戰到底。

謝長廷說，這是一場全世界都在看的選戰，看中國五毛黨是否能控制台灣的民主發展，這是一場真與假的戰爭。