疱疹用藥下月放寬 50萬人受惠

2018-11-16

〔記者林惠琴／台北報導〕好消息！前總統李登輝、藝人蔡依林等均曾受到俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹所苦，衛福部長陳時中昨宣布，十二月一日起擴大疱疹用藥健保給付，經費一．五億、估約五十萬人可受惠；健保會議昨也通過，明年Ｃ肝口服新藥經費六十五億，將取消適用對象限制、全面開放，一年約四萬人可受惠，盼二○二五年可消除Ｃ肝。

國內罹患單純、帶狀疱疹合計五十萬人，但目前限制病況嚴重、約六萬人用藥可獲健保給付，而一次療程自費約兩百四十元至一千六百元。帶狀疱疹就醫約六十七％在五十歲以上，經常因劇烈疼痛影響生活品質。

陳時中表示，經多次討論，確定健保擴大給付疱疹用藥Acyclovir（阿昔洛韋），不再限制患者族群與發生部位，但使用療程以七日為限，經費約一．五億。

C肝新藥取消限制 明年上路

此外，健保藥物共擬會議昨通過取消明年Ｃ肝口服新藥肝纖維化第三期以上適用的條件。陳時中指出，明年元旦起，確診Ｃ肝均可使用新藥，一年預算六十五億、估計四萬患者受惠，期盼在二○二五年可消除Ｃ肝。

去年一月Ｃ肝新藥納入健保，但僅肝纖維化第三期以上且干擾素等治療失敗者適用，去年五月再擴及傳統治療失敗者，一年釋出九九二九個名額；今年再擴大釋出一萬九千多個名額，經費約四十九億。目前給付六款藥品，第一型至第六型病毒基因型均有藥可用，治療成功率九成七。

陳時中說明，國家Ｃ肝旗艦辦公室推估全台約四十萬名Ｃ肝患者，消除Ｃ肝目標是八成、三十二萬人，目前已有近八萬人干擾素成功治療，再扣除已接受Ｃ肝新藥治癒近三萬人，尚有約二十一萬人待治療。

會議主持人、陽明大學藥物科學院長康照洲建議，要有效找出帶原者並鼓勵就醫，須強化篩檢等措施。陳時中強調，會擬訂相關計畫。