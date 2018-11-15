黨挺北市「沒第一也第二」姚：一丈差九尺

2018-11-15

〔記者周彥妤、楊淳卉／綜合報導〕選戰進入倒數階段，傳民進黨台北市長候選人姚文智可能遭棄保，但民進黨秘書長洪耀福否認，強調黨中央對於北市挹注的資源及人力，「沒有第一，也一定是第二。」姚文智昨說，第一和第二的差距，只能說是「一丈差九尺」（意指差異甚大）。

對於洪耀福提及，「只要守住高雄，民進黨就沒有輸；只要贏得新北，民進黨就是勝利。」是否感覺北市已遭放棄？姚文智表示，可以理解黨內要穩住高雄，高雄一旦失守，「黨內權力結構會有很大變動」，很多人要負起責任，因此黨內操盤手才會說這番話。

盼黨中央協助手護活動

姚文智說，他只有提過選前之夜當天，黨若為搶救高雄，蔡英文總統趕不到台北也無妨，但他希望黨內高層同志，在十八日「手護國家首都」、廿三日選前之夜，能提供更多協助。

姚文智說，他為了選舉貸款三百多萬元、向黨中央借款五百萬元，還有應付帳款兩百多萬元，已經負債千萬元。

洪耀福：理解選將壓力

洪耀福表示，他可以理解個別候選人會希望黨給予更多資源，但很多事不需要自己人公開明算帳、傷感情。洪強調，現在全力衝刺選戰才是致勝重點，對黨內資源配置這種事，不需要再引起社會過度關注，黨的資源有限，要從總體戰略考量，沒有偏愛誰，大家互相體諒。