台派相挺 姚文智：首都選舉是抗中保台

2018-11-14

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智十八日將舉辦「手護國家首都」造勢活動，多個本土社團昨召開記者會力挺，批評現任市長柯文哲「親中」，姚直言首都選舉就是「抗中保台」，需要全體台灣人民關心。

台灣國家聯盟等民間社團召開「一一一八前進市政府、接管大巨蛋牽手活動」記者會。台灣國家聯盟執行委員、前民進黨主席姚嘉文指出，這場選舉有兩個問題，包括假消息亂竄、中國外來資金介入，而姚文智堅持台灣價值，值得本土社團支持。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天說，這次選舉絕對是在抵抗中國的外力，是台灣價值對抗中國。北社社長李川信表示，柯文哲背後靠著中國共產黨，這是「台灣對中國、正義對邪惡、民主對專制、真實對虛假」的選舉。

姚文智表示，這場選舉是「抗中保台」對抗中國共產黨的選舉，國家首都不只是台北市民的首都，而是所有台灣人的首都，需要全體台灣人民關心。

姚文智又說，選後的廿五日報紙打開來，若是自己當選，全世界才會看到台灣延續民主的堅定力量，台灣民主自由持續在國家首都屹立不搖，但若是柯文哲或丁守中當選，全世界媒體會說接受「兩岸一家親」、「九二共識」的親中派或中國代理人當選台灣首都市長，那是對民主的最大羞辱。他呼籲，十八日市民站出來，「用腳來民調」，廿四日總動員支持投票，最後一定能取得勝利。