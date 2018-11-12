冷眼集》丁守中與韓國瑜

2018-11-12

記者鄒景雯／特稿

丁守中與韓國瑜都是國民黨的候選人，他們還都是政壇老面孔，一個想要收復台北失土，一個意外在高雄打出了局面，這兩個人目前都已經不是他黨候選人可以忽視的競爭對手，但是雖然在同一塊招牌底下，他們的路線定位卻有著相當顯著的對照。

表面上，他們都主張「九二共識」，有什麼好不同的？這要謝謝馬英九這把照妖鏡，經過他「不排斥統一」這妖言惑眾下，一下子就幫選民照出台上這些人腦袋瓜裡的真圖像。丁守中說，如果要走向統一，必須有前提，就是在自由、民主、均富、法治之下，若無這個條件，一切免談。請問這個立場與李登輝時代訂定的無法統一的「統一綱領」有何不同？也就是說，丁守中宣稱他是真正的「中華民國」派，看來確實不是假話。他甚至還說，如果遇到馬英九，要問問他為什麼在這個時候提出？如此率直的態度，難怪中國好似把他當作隱形人，從未施予關愛的眼神。

韓國瑜的反應顯然比丁守中滑溜多了。韓說：這個時間點談統獨，是最不需要的，尤其高雄市，最排斥的就是統獨議題，高雄要生活、要賺錢、要繁榮、要養育下一代。這個答法與前者有何差異？丁守中是實問實答，韓國瑜則是迴避虛答，事實上沒有答。為什麼不答？要選票，就不能答，忌憚中國，也不敢答。請問生活賺錢與統獨議題之間為什麼是互斥關係？高雄人真的認為，以物質層次形容高雄，高雄人只在意「顧巴肚」，是最好的答案嗎？中國中央電視台情有獨鍾韓國瑜，不是沒有他們的道理。

這個時候把兩個國民黨人挑出來對比，主要疑惑是台灣到底還存不存在（正統的）國民黨？事實上，二○○八年的八年執政下來，許多人定義國民黨已經成為共產黨的尾巴黨，黨性早就日益模糊。二○一六年交出政權之後，大家以為黨產開始清查，這個黨總該可以斷奶學習募款了吧，沒想到舊黨產還沒清光，新黨產源源不絕進來，大家懷疑國民黨人逐漸「異化」，根本已經紅藍混淆了。

當然，這不僅僅是國民黨的個別現象，只是反共國策當年是國民黨制定貫徹，不從就要關押殺頭的，就算時代在變、潮流在變、反共也在變，總不能到頭來把國民黨給變沒有吧？二○一八年還記得自由、民主、均富、法治這些價值前提的國民黨人幾希？特別是選舉時還敢這樣講的人，就更少了。從這個角度看，如果整個國民黨都是像丁守中這樣的人，誰又能抹紅國民黨？所以，丁丁不是笨，丁丁是「憨」到物以稀為貴，應該敬佩。