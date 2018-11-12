反空污遊行 韓國瑜等3縣市長候選人合體

2018-11-12

〔記者方志賢、王榮祥、蔡清華、洪臣宏、蕭玗欣／綜合報導〕高雄反空污大遊行昨天登場，國民黨市長候選人韓國瑜到場，與同黨台南市長候選人高思博、屏東縣長候選人蘇清泉合體。韓國瑜表示，高雄、屏東、台南三位縣市長候選人到場，聯手宣示反空污決心，具有指標意義。

陳其邁、黃國昌也到場

這場反空污大遊行，昨下午一時在中央公園舉行，民進黨高雄市長候選人陳其邁及時代力量主席黃國昌也到場。由於高雄市長選情緊繃，為避免藍綠雙方支持群眾擦槍走火，警方特地以一個公車候車亭隔開雙方支持者及簽到處。

韓國瑜昨與同黨台南市長候選人高思博、屏東縣長候選人蘇清泉合體時，支持者立即簇擁而上，現場一度發生推擠，韓國瑜的支持者、媒體與維持秩序的警方擠成一團，所幸警方以優勢警力手牽手挪出空間，才讓韓國瑜等人得以往前走。

韓國瑜等人從中央公園，沿著五福路、民權一路步行到高雄市政府，沿路群眾揮舞旗幟，佔據道路，交通一度受阻。韓在支持者簇擁下，沿路「凍蒜」聲不斷，群眾並用食指比「１」力挺。

由南部反空污大聯盟、要健康婆婆媽媽團高雄團及高雄健康空氣行動聯盟主辦的「1111高雄反空污大遊行」，遊行隊伍從中央公園步行至市府，再轉往三多商圈，隊伍綿延超過一公里。

昨天的遊行有七大訴求，包括「比照台中市立即訂定生煤管制自治條例，限定發電廠、石化廠、鋼鐵廠生煤使用量」、「興達燃煤電廠二○一九年除役」等。高雄市環保局表示，在減煤問題上，採取的是比訂定自治條例更快速、直接的「許可管制」及「地方加嚴標準」方式來辦理，透過空污法既有的授權直接限制生煤使用，已收立即成效。另外，積極督促各國營事業及前二十大工廠短中長程污染改善措施，成果已陸續呈現。

環保署空保處長吳盛忠強調，空污改善需要時間，環保署目前已針對國營事業一一盤點，另針對大社、林園、仁武等石化工業區產生的高反應化學品，如乙烯、丙烯、丁二烯等加強查核，以更降低高雄紅害日數及PM2.5濃度。