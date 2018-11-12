網民發假消息 法界：恐觸犯選罷法

2018-11-12

〔記者楊國文／台北報導〕九合一選舉投票日剩下不到兩週，近來時常出現有人胡亂發表言論，就有網民群起霸凌候選人，高雄市長選舉前天首場公辦政見發表會，甚至有網友誣指民進黨高雄市長候選人陳其邁「戴耳機」的假消息。律師張進豐、林曜辰均指出，若沒有合理來源或根據，也未經過查證，即第一手胡亂發表假訊息，因為屬「故意犯」，恐有觸犯選罷法第一○四條「意圖使人不當選罪」嫌疑，最重可處五年徒刑及負起民事責任。

至於跟隨其後散佈錯誤訊息的網民，張進豐認為，這些民眾可能因誤信訊息為真，而轉發、散佈假消息，較不易構成觸犯選罷法。林曜辰也說，第二手（含）以後散佈假訊息的網民，因為是「附隨者」角色，人數可能多達數十人、上百人，不易構成選罷法刑責；但網民若以謾罵的方式侮辱特定候選人，如辱罵「下三濫」、「不要臉」等不堪入耳的話，仍可能觸犯加重誹謗刑責。

張進豐指出，若被誣指的候選人或陣營已提出澄清，政黨人士、民代等公眾人物仍故意散佈假訊息，由於公眾人物通常被賦予較一般民眾應有更高標準的查證義務，此種情況下，民代等人有可能會被認定觸犯選罷法，不過，仍須依個案認定。

林曜辰表示，選罷法第一○四條規定所謂以「不正當」的方法散佈謠言，意圖使人不當選，除黑函等傳統手法外，利用網路等媒介進行誣衊、誹謗等，都可能構成犯罪，也因為犯罪行為是影響選舉的公平性，破壞國家法益，法院對第一手故意捏造假訊息並散佈者，量刑上可能會加重處罰，勿以身試法。