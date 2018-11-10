重實作 技職熱門// 高職夜間部 50學士搶進

2018-11-10

〔記者翁聿煌、林曉雲／綜合報導〕學士後再回大學進修不稀奇，現在出現碩士、學士回頭念高職，這些人有的想增加競爭力，也有人因難忘年輕時代的興趣，進高職學技藝圓夢。

碩士學士回流 重當中學生

新北市私立復興商工以美術及廣告設計科聞名，今年夜間進修部招收一百卅多位新生，竟有五十名具大學學歷，包括台大、陽明和北科大等名校高材生，穿著高職制服，重當中學生。

進修部廣告設計科美術老師黃文祥說，班上有十二名學生畢業於國立大學，這些同學上課態度良好，下課後還會在LINE群組請教課業、詢問展覽及比賽資訊，學習態度積極。

目前就讀輔仁大學生活應用科學研究所的吳姓學生表示，因父母擔心就業不易，她多年前放棄學美術的夢想，如今已有穩定工作，利用下班時間前來圓夢，學素描、畫水彩。

畢業於上海第二工業大學美術系的李志亨，返台經營工作室後，到復興商工念廣告設計，他說，美術設計工作需要不斷進修，他喜歡台灣的活潑創意教學環境。

知名大學畢業 學技藝圓夢

復興商工進修部學生曾經高達三千四百人，受少子化影響，如今只剩三、四百人，校長王志誠表示，因應轉型，復興商工針對社會青年推出回流教育，希望協助社會青年增加職場競爭力或圓夢。

政府推出高職免學費政策也具誘因，復興商工進修部主任陳經榮指出，政府補助每學期兩萬兩千多元的學費，學生每學期只需花費八千多元的雜費和代辦費等，負擔降低，加上免修學科，主攻術科的課程設計，對這些社青具有吸引力。

教育部技職司司長楊玉惠表示，這些社青並非為了拿學位而學，而是為了興趣、轉職、第二專長等因素，符合教育部正在推動的「開放式大學」和「多元專長培力課程」的目的，教育部樂觀其成。