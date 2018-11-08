韓國瑜休兵一天 準備今晚旗山造勢

2018-11-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨白天未出席公開活動，幕僚透露因今天有旗山造勢晚會、明天有黃俊雄布袋戲、後天又有政見發表，索性閉關一天做準備並調節體力。

韓國瑜三山之友會旗山場，今晚在美濃高美醫專上陣。韓營透露，預計動員大旗美地區約四千五百餘支持者，根據上回鳳山大作戰的人潮爆滿經驗，今晚實際參與人數很難預估。由於上回鳳山場大爆滿超越三萬人參與，今天旗山場被列為重要觀察指標活動。

鑑於旗山晚會空間及對外交通，策劃的高市農會總幹事蕭漢俊呼籲自行前往的鄉親，若要開車最好採共乘，今天也有義勇軍小黃車隊發動百車義務接駁（左營高鐵往返旗山、彩虹市集前），請支持者善加運用。主辦單位安排有接駁車，散場時接送到高鐵左營站或旗山客運轉運站。

韓營昨公布今晚晚會內容，由高市議員李眉蓁演唱北漂返鄉，那魯灣舞團表演迎賓舞曲，再由蕭漢俊、立委許淑華與前立委林國正共同開場與主持。

開場後，國民黨高市議員候選人將先上台，前立委林郁方、立委柯志恩、江啟臣、蔣萬安和王金平會接力演講，晚間七點半由王金平偕韓國瑜進場，再由韓演說，壓軸由韓國瑜帶領支持者高唱愛拚才會贏。

韓國瑜昨一反常態，沒上媒體錄影、沒到外縣市輔選、沒任何公開行程，地方都好奇「韓總」在哪裡？幕僚透露，他在高雄積極準備這幾天的行程。