高中生研究蚊子採血器 美iGEM基因競賽奪金

2018-11-06

〔記者陳建志／台中報導〕台中明道高中學生參加美國麻省理工學院iGEM國際基因工程生物競賽，以非洲愛滋病問題發想，研發「蚊子採血器」；基因及ＤＮＡ都經過學生改造的蚊子，只要吸取到受感染的細菌或病毒，就出現免疫反應呈現螢光色。這樣設計不僅可取代針筒，且具有可分解、攜帶、環保等優點，從全球五十八所高中團隊中脫穎而出、拿下金牌。

檢驗愛滋病 蚊子代替針筒

明道iGEM團隊隊長吳冠臻說，檢驗愛滋病須使用針筒，有容易發生交叉感染、檢驗後無法回收且處理複雜的缺點，他們想到以蚊子替代針筒，試著將基因改造後的蚊子細胞放在培養皿，加進大腸桿菌，發現在顯微鏡下就可看到細胞發出綠色或螢光色反應。

吸收病毒蚊子 呈螢光反應

再以細針將改造後的ＤＮＡ和細菌打進蚊子腹部，觀察發現約六個小時後，腹部就開始發出螢光色，且可維持近一個星期。

明道代表隊指導老師陳沛鴻指出，蚊子吸收血液在廿四小時內不會被消化，適合做天然的採血器。團隊並研發出裝蚊子的小盒子，放在檢驗者手臂上，蚊子叮咬吸血，就能檢測。

具可分解、攜帶、環保等優點

陳沛鴻說明，iGEM今年有全球四十多個國家、三四○個隊伍競逐，台灣有七所大學、兩所高中參賽。明道四年前開始與賽，從國一開始培訓學生，使用研究所全英語的生物醫學教材，校方也設置分子生物學和基因工程專業實驗室與設備，並和交大、中興大學等實驗室共享資源。