地區醫院 今起假日開診

2018-11-03

〔記者吳亮儀／台北報導〕受一例一休、分級醫療政策影響，許多醫院假日不開診，民眾抱怨不便；健保署基層醫療院所假日開診政策今天上路，全台共三○八家地區醫院週六開診、一一五家週日開診，也有醫院人員表示，將會高薪聘請大醫院醫師看診，屆時看名醫免久等。

週六有308家 週日有115家

醫院假日開診人事成本增加，加上各大醫院逐漸取消假日診，若病患要就醫只能到急診，導致不必要的醫療浪費；包括台灣社區醫院協會等單位鼓勵會員醫院提高假日開診率，因此今天起週六、日有許多地區醫院看診，且會持續增加。

台灣社區醫院協會理事長謝武吉說，七月起開始推動以地區醫院當作平台，讓醫學中心、區域醫院與基層診所的醫師可在週一到週六間到地區醫院看診，今起推廣到週日，「有信心讓地區醫院的週六開診率達到八到九成、週日開診率達到四到六成」。

醫療院所分級目前包括醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所。衛福部大力推動分級醫療，小病痛到診所或地區醫院，急重症才到大醫院如區域醫院或醫學中心，今年還要求醫學中心減少二％門診量，讓輕症病患到基層的醫療院所就診。

在此之前，因地區醫院僅約四成假日開診、基層診所約兩成，民眾假日看病無處去，所以不管大病小病都跑急診，造成不必要的浪費；健保署統計，目前已有三○八家地區醫院週六開診，一一五家會在週日開診，有地區醫院打算高薪聘請醫學中心醫師開診，屆時求診名醫免久等也不用多花錢。

聘名醫進駐 看診免久等

健保署也已討論調高地區醫院假日門診診察費，週六調升一百點（健保點數）、週日及國定假日調升一五○點，並對門診排除藥品、特材、診察費以外的診療費用額外加成三十％，預計一年將投入約七億元，最快下個月上路。

台灣社區醫院協會名譽理事長謝文輝說，地區醫院也有住院病人，整年都有醫護人員待命、適合推動假日開診，未來開診率可望逐步提升，目標是所有地區醫院至少都有假日看診規劃。

民眾若要查詢醫院開診時間、科別，可到健保署全球資訊網及健保快易通App「固定服務時段」頁面查詢。