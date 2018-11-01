民航局二月公告 藥效退後五倍時間才能飛

2018-11-01

〔記者陳宜加、歐素美／綜合報導〕面對凌天航空事故直升機已故駕駛被確認血液中殘留抗組織胺，飛安會建議民航局，參照國內外既定規範，建立「藥物使用指南」，提供駕駛員、航醫準則參考。民航局回應，今年二月已發布飛安公告，建議飛行員藥效退去五倍時間後才能飛行。

根據國際調查，一九九○年至二○○五年，十六年間全球共計五三八三起飛航事故中，有一一二名死者被驗出抗組織胺，九例確認與事故有關、十九例懷疑有影響，但有七十八例認定無關，另有六例無法判定。

民航局表示，國際上雖有飛行員使用藥物建議，但較不適合強制規範，主因抗組織胺為感冒、過敏，甚至抗憂鬱、安眠藥成分，常見藥物都有，反而應加強自我意識。

民航局指出，根據現行「飛航作業管理規則」，飛行員若使用藥物，不得因受藥物作用而影響飛安，體檢時均有提醒，也要求航空公司加強宣導。

此外，已參考美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）做法，二月發布飛安公告，提供藥物與飛航相關宣導文件，提醒航空公司駕駛員謹慎使用包括鎮靜性抗組織胺等藥物、使用前應向醫師諮詢可能副作用、使用後休息時間至少是藥效半衰期的五倍。

另外，飛安會建議民航局，針對國內普通航空業，應評估安裝簡式飛航紀錄器的可行性及應用其飛航資料；民航局回應，國際上無相關規定，僅鼓勵業者加裝簡易型設備；另去年已要求國內直升機全面加裝，目前包括凌天航空兩架、德安航空兩架直升機均裝設。

凌天航空總經理李正文回應調查結果表示，公司沒有駕駛張志光感冒吃藥的紀錄。此外，駕駛不可能在空中飛行八小時，且當天張志光飛行及待機時間也未超過八小時。工作紀錄不實的結論則是彼此認知不同，比如待機時吃飯休息的時間要不要列入？至於工作安排臨時變動，也是空拍員與駕駛私下協調。