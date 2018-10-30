陪睡風波 邱議瑩：該譴責的是韓國瑜

2018-10-30

〔記者葛祐豪、蔡亞樺／綜合報導〕民進黨立委邱議瑩在道明中學校友LINE群組中，對國民黨高雄市長候選人韓國瑜「陪睡招商」的言論發表看法，在網路引發議論。邱議瑩昨出面說明，向被捲入的校友致歉，邱也認為網路對她發起「獵巫式攻擊」，該道歉的是人應該是韓國瑜。

無法接受韓輕視高雄女性

畢業於高雄市道明中學的邱議瑩，日前在校友LINE群組提到「開賭場？挖石油？開性愛摩天輪？還是直接把台灣送給中國？」「各位有智慧的學長學姐…冷靜思考一下吧！」「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭與性愛嗎？」

這段發言被截圖外流，在網路上引起熱議。邱議瑩昨天出面說明強調，韓國瑜十月十一日在一場婦女會造勢場合中說，如果願意給高雄一千個工作機會，就親一下；給一萬個工作機會，就以身相許陪睡一晚。

她說，身為女性的她，無法接受這番話，因此反問校友要讓高雄剩下這些東西嗎？何時高雄招商要用陪睡來完成？對於韓國瑜歧視女性、污衊女性，尤其輕視高雄的女性這件事情，「表達我的憤怒、我的不滿。」

邱議瑩強調自己沒有失言、做錯，說到激動處，眼眶微濕說，「為什麼韓國瑜挾著網路聲量高，他這些話不必被檢驗、不必被苛責，而我質疑他的荒謬，卻被獵巫式攻擊、醜化、抹黑？」邱議瑩強調，如果大家心中還有是非的話，該去譴責的是韓國瑜。

姚文智力挺邱：不必道歉

對此，民進黨台北市長候選人姚文智昨在接受廣播專訪及掃街時，兩度力挺邱議瑩，認為邱不過是轉述韓的說法，沒必要道歉，該道歉、該受人民唾棄的是韓國瑜；姚更砲轟韓國瑜「鬼扯」，選市長講這樣的話還有資格再選嗎？應受到社會唾棄。

姚還說，這次選舉充斥中國的五毛黨介入，在背後操作網路聲量或滲透媒體，國安單位應該講出來，民進黨在這個最後關頭要硬起來。