教育新南向加碼 送5000學生出國實習

2018-10-29

明年將投入4.5億元 補助學生出國

〔記者林曉雲／台北報導〕國際人才培育再加碼！教育部編列明年新南向人才培育計畫經費增達逾十五億元，目標擴大吸引新南向國家學生來台人數達五萬，其中更將投入四億多元，補助國內兩千五百名學生到新南向國家的企業、機構實習或研修，預計一一○年前要送五千人到新南向國家、總計補助上萬人出國實習，期望透過跨海「壯學」經驗，提升我國學生國際競爭力。

教育新南向近三年經費累計逾四十一億元，教育部明年相關預算將再加碼達十五億八千萬元。一○六年大專校院境外學生十一萬七九七○人再創新高，教育部政次姚立德昨天表示，目標每年再增收二十％新南向國家學生，今年已達四萬一千人，明年可望達五萬人。

盼透過跨海壯學 提升國際競爭力

相對地，教育部也將編列四億五千萬元，補助國內學生到國外企業或學術機構研修實習，明年預計補助五千人出國，其中兩千五百人到新南向國家，預計至一一○年要送一萬人出國，其中至少五千人到新南向國家，助年輕學子更增國際視野及實務經驗。

派百名教師 赴新南向國家教華語

為加強交流，教育部並將加派一百名華語老師赴新南向國家教華語和台灣文化，並規劃招收一百名新南向國家的大學講師來台攻讀博士。

中興大學特聘教授武東星分析，新南向國家是產業成長獲利的必爭之地，柬埔寨已有數家台灣銀行設辦事處，印度也有許多台商產業聚落，台灣學生如到當地大學研修或到跨國企業實習，這些「壯學」經驗應可墊高起薪競爭力，也將成為當地台商及外商爭取的人才。