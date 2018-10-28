寄炸彈包裹 狂熱川粉衝擊美大選

2018-10-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民主黨多位重量級人士收到炸彈包裹一案出現重大突破，一名有犯罪前科、瘋狂支持總統川普的五十六歲嫌犯薩尤科（Cesar Sayoc），廿六日在佛羅里達州被逮捕，其一輛貼滿政治性圖片和文字的廂型車遭扣留。警方指薩尤科郵寄至少十四組管狀炸彈，司法部暗示其動機與政治脫不了關係，已對其控以五項聯邦罪名，面臨四十八年徒刑。此事大為撼動美國政壇，料對下月六日國會大選造成衝擊。

民主黨多位大咖收到 事件延燒

本案從金融大亨索羅斯廿二日收到第一個炸彈包裹開始延燒，前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊、有線電視新聞網（ＣＮＮ）等十四個批判川普的民主黨政治明星、支持者或機構，在一週內陸續被查出是炸彈包裹的寄送目標，且部分包裹甚至貼有被畫上紅色交叉符號的收件人照片。

破案關鍵是警方經跨州徹查，在兩個包裹找到符合薩尤科的指紋與ＤＮＡ，鎖定身分後又發現，薩尤科在包裹與社交媒體貼文都拼錯同樣的字，開始逮人，在佛州種植園市一間汽車零件店外活逮薩尤科，並扣留其用以居住的白色廂型車。

薩尤科在過去卅年內前科累累，但直到二○一六年三月才註冊成為共和黨員，從此經常在私人臉書、推特發文力挺川普、並大肆詆毀民主黨。薩尤科以車為家，車窗上貼滿川普海報及政治宣傳品，也常在網路上散播陰謀論、使用假帳號及中傷他人。

指紋ＤＮＡ洩蹤 嫌犯面臨48年刑

在薩尤科被捕後，美國司法部長塞森斯強調，政治暴力等目無法紀之事不能容忍，薩尤科將被控以五項聯邦罪名，包括非法郵寄爆炸物、攻擊現任或前任聯邦官員及威脅前總統等，一旦罪名成立恐入獄四十八年。聯邦調查局局長瑞伊也指出，所攔截的炸彈確實具有爆炸物質、非惡作劇裝置，並警告可能仍有尚未發現的炸彈包裹。

薩尤科家人的律師羅威認為，川普對社會邊緣人張開雙手，宣稱國家有他們的一席之地，他們也有權生氣等，可能是促使薩尤科犯案的因素之一。但他強調，此話並非指責川普，僅是說明薩尤科是個病態的人。川普廿六日讚揚辦案效率，矢言不讓政治暴力在美國立足，並表示知曉薩尤科「喜歡我多過其他人」，但不認為他應負責。