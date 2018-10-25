出軌普悠瑪司機 二月吸安緩起訴

2018-10-25

〔記者張議晨、游明金、林敬倫、陳宜加／綜合報導〕台鐵普悠瑪發生翻覆，司機尤振仲關閉ＡＴＰ（自動防護系統）、且駕駛超速是肇因，但關閉前有無通報？車輛有無故障？司機的說法與台鐵昨天公布的通聯紀錄不相符，仍待釐清；昨卻驚傳尤振仲在今年二月曾施用安非他命，被台北地檢署處以緩起訴處分，現仍在緩起訴期間。

律師︰檢認無再犯傾向 才緩起訴

一般而言，偵辦案件時，對於有吸毒素行或前科的被告，檢警認為有必要時通常會採驗其尿液（驗短期吸毒）或毛髮（驗長期吸毒）以確認被告有無再犯，輔助調查案情，以利追查真相。

檢警調查，尤振仲是鐵路局司機員，為從事鐵路駕駛業務之人，今年二月，尤振仲因施用二級毒品甲基安非他命案件，被台北地檢署處以緩起訴。律師陳倉富說，一般單純施用安非他命，若是初犯，檢察官會裁定觀察、勒戒，被告須完成勒戒，並確定無繼續施用毒品傾向，才會獲得釋放，檢方可給予緩起訴。

據指出，施用安非他命可一時獲得提神效果，案例顯示，有些職業駕駛因長途運輸而吸安提神，然而一旦藥效過了，反而會感受到強烈沮喪，或精神與身體衰竭，甚至有攻擊和焦躁感。

調度員否認同意關閉ＡＴＰ

檢方偵辦普悠瑪翻覆，已傳訊十餘人，目前只有尤振仲列為被告。尤稱關閉ＡＴＰ是經張姓調度員同意，但張否認，指司機可自行決定是否需要關閉。至於列檢員在宜蘭檢修，如何判斷「可撐到花蓮」而准予上路，也列入偵辦重點。

事故列車從樹林站出發就出現異常，走走停停，為了提速，尤稱經過調度員同意關閉ＡＴＰ，並到達宜蘭站檢修，列檢員認為是主風泵異常超過負載，但評估透過「沿途復位就可正常行駛」，可撐到花蓮再處理。

台鐵︰主風泵對安全無影響

但台鐵昨澄清，主風泵主要供應列車氣壓動作，氣壓不足抑制動力，是列車保安措施，對安全無影響，所以讓車開到花蓮。另傳調度員要求列車準點，尤振仲才不斷加速，檢方要調查這些與車禍有無直接、間接關連。張姓調度員表示，要求準點很正常，但未要司機超速狂飆。

檢方表示，偵辦方向將釐清超速原因，司機有無試圖降速？至於ＡＴＰ部份，台鐵有操作手冊，並非誰說了就算。

司機情緒低落消極 婉拒探視

普悠瑪翻車意外發生後，尤振仲情緒極為消極低落，多數時間在病榻閉目養神，除了家屬、醫護人員，婉拒各界探視。