蘇紫雲：美戰機晶圓供應鏈 台灣可補上

2018-10-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕一年一度的「美台國防工業會議」將在月底登場，今年將聚焦於工業合作模式與產業合作等議題。對於台灣打入國際國防產業鏈的機會，國防安全研究院國防資源與產業所長蘇紫雲受訪表示，他個人認為，我國一些廠商具備八吋晶圓產製能量，也許可試圖打入美軍部分戰機的電腦晶圓供應鏈，為安全夥伴關係盡一份貢獻。

美國F-15、F-16、F/A-18戰機皆屬於「第四代戰機」，蘇紫雲受訪時指出，上述戰機皆在上世紀七○、八○年代問世，基本任務電腦晶片採用八吋晶圓，但美國本土晶圓廠已無生產相關晶片。不過，台灣部分晶圓廠仍具備相關能量，也許可補上該供應鏈。

蘇紫雲表示，美國國防部十月初公布一份攸關美國製造業、國防工業基礎與供應鏈彈性的評估報告，具體指出中國供應鏈對美國的三百多項威脅，但對台灣而言，這是一個戰略機會，也許可為安全夥伴關係盡一份貢獻。

蘇紫雲認為，除台灣有打入跨國國防供應鏈的想法，美國亦有想把台灣納入國防產業供應鏈一環的思維，我國製造業、資訊服務業等能否進入供應鏈，我方可有一些前瞻思考。

然而美國對於尖端軍事科技的關鍵技術轉移、販售先進軍備等皆相當謹慎。對於我國敏感科技保護強化作為，蘇紫雲認為，政府研擬提出「敏感科技保護法草案」，雖部分業界人士認為這可能對產品產生管制效果，但敏感科技具公共利益性質，且美國與北約盟國皆有相關機制。

除制度面之外，蘇紫雲表示，美國國防部本月初公布的報告，點出美國培育的中國籍科技人才所肇生的影響，因此，美國對於相關人員訓練，已有緊縮部分管理作為的考量，從此例放眼我國，在「人」的安全部分，我「國安法」等法規亦可補上一些機制，讓一些人才受到合理的管制。