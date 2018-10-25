當吳的面 彰議長：民調五五波是警訊

2018-10-25

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨行動中常會昨天在彰化縣黨部舉行，身兼中常委的彰化縣議會議長謝典霖當著黨主席吳敦義面前諫言，直指彰化在綠色執政不佳的「利多」下，藍軍理應有領先優勢，卻仍然無法如台中、高雄市後來居上，民調五五波，不啻對藍軍是選戰一大警訊！

國民黨中常會開拔到彰化

謝典霖以彰化選民結構說明綠營基本盤已經成長，現任縣長魏明谷已快甩開膠著選情，聲勢往上揚。他抨擊王惠美選戰規劃不盡理想，提醒她不要因為前立法院長王金平主動協商整合地方派系，就心存依賴。

謝典霖說，藍軍在台中、台南、高雄，一開始都是落後，但候選人能針對議題聚焦，掌握新聞脈動，用議題引導輿論，台中、高雄，現在藍軍氣勢往上走，綠營相對往下，相較之下，彰化縣選情仍陷入膠著，魏明谷民調雖未領先，可是在總統蔡英文和民進黨新潮流軍師利錦祥坐鎮下，從發放重陽敬老禮金到拆除碧雲禪寺「五星寺」，網路人氣或民調都有攀升，加重國民黨候選人的負擔。

王惠美諷魏 綠能風光是「兩光」

對此，王惠美尊重謝典霖的諫言並表示，競選以來都有規劃的策略和步驟，會隨著時間與現況作調整。

王惠美在中常會上也砲火四射，抨擊魏明谷和民進黨政府。王惠美說，彰化縣人口流失嚴重，就是縣政缺乏整體前瞻性的規劃，吸引不了新興產業進來，人才留不住、稅收減少，加上行政效率低落，這幾年統籌分配款又是最後一名，還大量出賣土地，債務仍持續攀升。

她嘲諷魏明谷宣揚綠能風光是「兩光」，用一次性印花稅選前騙營養午餐，發展綠能是讓孩子有飯吃，對孩子太沉重。王惠美說，這次她提出「改造彰化、翻轉命運」競選主軸，要解決魏明谷執政無能製造問題，讓彰化成為真正宜居城市。

魏明谷回擊：王用不實數字抹黑

魏明谷競選總部昨天則不甘示弱回擊王惠美，刻意用不實的數字解讀縣府施政成果，不負責任和抹黑的選舉態度，令人遺憾。

魏明谷競選總部指出，綠能產業是彰化永續發展的關鍵，縣內風機製造、設置及後續維護，經過專業評估和規劃，兩萬個工作機會和月薪六萬元的綠領新貴數字，非憑空杜撰，風力綠能的投資回饋和稅收用在縣民社福，為何王惠美和國民黨一再要干擾彰化縣民社會福利？甚至抹黑免費綠能午餐，為了反對而反對，非常不適當。