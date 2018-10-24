金融時報：台將提議美戰機改採MIT晶片

2018-10-24

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與中國、台灣與中國緊張關係雙雙升高之際，美國海軍兩艘軍艦穿越台灣海峽被視為向中國釋放強烈訊息。華爾街日報二十二日評論認為，此舉令人歡迎，展現支持台灣友人以及在國際水域自由航行的權利。英國金融時報指出，此舉強化美國協助台灣防衛的承諾，在川普政府對北京立場愈見強硬的同時，台灣也在加強拉近與美國的關係，尋求向美採購更多武器。

華爾街日報：美艦再經台海 釋出希望台灣政府安心訊息

金融時報引述台灣國防部智庫「國防安全研究院」所長蘇紫雲說法，指美國政府對中國的態度，從努力與北京交往轉為視其為經濟與安全威脅，此乃「台灣的戰略契機」。台灣將美國上月批准金額三．三億美元的對台軍售案，視為華府有意願強化雙邊防務關係。國防安全研究院將在下週舉行的美台國防產業年度會議上進一步提議，美國、北約和若干亞洲國家F-16、F-15及F-18戰機改裝所需的中央處理器採用台灣製晶片；針對川普政府尤其擔心的技術外洩中國，台灣也承諾將加強防範。

過去十年來，華府拒絕或推遲許多台灣提出的新武器系統採購案，如今川普政府已加快審核台灣提出的軍購案，華府友台人士也積極遊說，試圖降低國務院的反對力道。美台商會會長韓儒伯說，過去十年的作法「造成龐大傷害」，「使中國得以在軍售過程中干涉太多，也增加台灣維持可靠防衛能力的成本」。

華爾街日報評論認為，北京企圖將西太平洋納為其主宰水域，尤其關心台灣海峽，而美國是唯一具備足夠海上軍力可嚇阻中國野心的國家；在中國利誘台灣僅存的少數友邦加強孤立台灣之際，這次行動也釋放出希望台灣政府安心的訊息。換言之，這次行動是川普政府更大範圍力抗中國在軍事上咄咄逼人的一環；中國利用歐巴馬執政時期擴張其影響力，試圖成為區域主宰強權，而川普政府正試圖證明，北京這種趁機坐大的日子或許已經結束。

香港浸會大學學者高敬文則說，「（美軍軍艦）不是頭一遭航越台海，但這是一個強烈訊號，顯示若台北與北京之間爆發衝突，美國會站在台灣這邊」。