「淡江公民計畫」講座》侯臨時取消 蘇今照常出席

2018-10-24

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜原定昨（廿三日）晚赴淡江大學出席「淡江公民計畫」講座演講，主辦單位淡江大學學生會昨凌晨發布訊息，指侯以「普悠瑪事故暫停選舉公開活動」為由，臨時取消該講座，未來再視時間配合；學生對此難掩失望，而民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（廿四）日則照常出席講座。

侯以普悠瑪事故為由不來 學生失望

侯友宜先前不參加雙北市長青年論壇，昨又取消淡江公民計畫，侯友宜競選團隊發言人賴冠群表示，因普悠瑪事故而取消所有選舉公開活動，所以講座也暫時取消，持續和學生討論其他時間、地點。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞指出，該活動由學生會規劃已久，且是世代交流的好機會，蘇貞昌會按原定規劃出席，不讓學生失望。

原本打算參加昨晚侯友宜講座的一位學生說，學生舉辦講座不容易，對於臨時取消很失望，校園在選舉活動本就保持中立，這場講座從未定位為選舉活動，對於普悠瑪事故，學生同感難過，但致哀方式有很多種，出席時和學生默哀也是一種；侯友宜方面雖強調後續會再配合時間舉行，但這次已失誠信，所謂「延後舉行」，學生們也抱持很大的問號。

淡江大學學生會發聲明表示，侯友宜講座臨時宣布取消，學生會對同學致上最深歉意；針對普悠瑪事故，淡大學生會同感哀傷，替逝者默哀，為傷者祈福。