搭上失速列車 董家17親友8死／董進興次女前一天當新娘、隔日成孝女 家屬哀痛招魂

2018-10-23

〔記者江志雄、鄭景議、王秀亭／綜合報導〕台東縣成功鎮漁業界聞人「龍蝦董」董進興，帶領親友團一行十七人到新北市喝次女的喜酒，返程搭上在宜蘭出軌翻覆的普悠瑪死亡列車，一家八口共赴黃泉。家屬泣訴：「一下子失去這麼多親人，教人如何接受？」董家昨在列車翻覆現場招魂，在喊著「快回來時」，都忍不住痛哭失聲。

董進興是台東縣資深船長，主要捕撈旗魚、龍蝦，他經營的雲海餐廳小有名氣，妻子王綠雲曾獲成功鎮多屆廚藝競賽冠軍，夫妻倆曾任新港區漁會理監事，並收購全鎮龍蝦，在地方上有「龍蝦董」的稱號。雲海餐廳昨天已貼出「今天公休」的告示，何時復業，不得而知。

四名親友重傷 仍在跟死神搏鬥

獨留成功的三弟董進財說，大哥次女出嫁，男方二十日在新北市三峽辦結婚喜宴，全家族加親友共十七人十九日北上，董家家族就有十一人。前日回程不幸全坐在受損最嚴重的第八節車廂，包括董進興、王綠雲夫妻、胞弟董進發、妹妹董玉蘭、妹婿何發仁、孫子董佳惠、董益良、姪女何青晏等八人，均不幸罹難，鄰居曾訓孺也傷重不治，同行合計九死。另有四名親友重傷，仍在與死神搏鬥。

留在餐廳照顧龍蝦的董進財逃過一劫，他嘆道，原本建議大哥要包遊覽車，但大哥認為遊覽車包車三天花費近五萬元，最後決定搭火車。他共五個手足，大哥與二哥、妹妹都遇難，只剩他跟弟弟。而龍蝦昨天死了很多隻，似乎跟著哥哥走了。

總統探視 家屬盼儘速查明意外真相

總統蔡英文昨到榮總蘇澳分院探視罹難者家屬，董進興長女董小羚哭倒在蔡總統懷裡，總統請她節哀，指示相關單位協助善後。董小羚大嘆命運捉弄人，父母找來親友高高興興喝喜酒，竟遇上台鐵二十七年來最嚴重事故，她的妹妹前一天當新娘，隔日就變孝女，情何以堪。

董小羚說，火車被認為是最安全大眾運輸之一，台東及台北之間的普悠瑪號一位難求，誰能料到她八名至親走著進去躺著回來，要求儘速查明意外真相。至於父母親經營的餐廳，可能要被迫收攤。