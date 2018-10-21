賴同台造勢 蘇喊「建設看得見」

2018-10-21

兩人合體強打政績牌 賴批侯選舉只會「反對」這一招

〔記者李雅雯、葉冠妤、翁聿煌、何玉華／新北報導〕行政院長賴清德、民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨晚合體，兩人連趕板橋、三重兩場「新新北 作伙衝」大型造勢晚會，兩場都「爆棚」，選民熱情高喊「凍蒜」。賴清德批評國民黨新北市長候選人侯友宜選舉只有「反對」一招，呼籲選民將有能力的蘇貞昌送進新北市政府；蘇貞昌喊出「守護台灣、發展新北」，強調民進黨在新北市勝選，將能「中央地方連一線，建設看得見」。

賴清德說，侯友宜反對深澳燃煤電廠、反對中電北送，行政院後來順應民意用天然氣發電，侯友宜也反對，連蘇貞昌提出的擴大老人假牙補助政見也反對，「這樣怎麼做市長？」而新北市長朱立倫說要塗氟，「就沒有牙齒要怎麼塗氟？」朱立倫千萬不要說外行話。

賴清德說有三大理由一定要支持蘇貞昌，第一是會做事、有政績；第二，台北縣長任內爭取很多重大交通建設；第三，提出很好的政見，對未來的新北市有建設藍圖。新北市做為全國最大城市，以蘇貞昌的能力，絕對能跟行政院合作無間，成功吸引台商返鄉回流。

賴清德強調，蘇貞昌一路堅持為台灣民主奮鬥，指蘇貞昌和侯友宜「完全不一樣」，批侯至今仍不知反省在威權時代的種種作為。

蘇貞昌昨天從早上九點到新店惠國市場掃街後，展開整天九個行程。蘇貞昌批評侯友宜跟不上時代，「觀念迂腐」，不斷抄襲他的政策和布置，連自己督導的市政業務都生疏，所以不敢面對、不敢辯論；反觀他自己的團隊，創新有效率又有趣，未來當選，會以這樣的態度來治理城市。

新北市府晚間也發新聞稿回應賴清德與蘇貞昌的發言，指賴清德「沒有牙齒如何塗氟」的說法是本末倒置、顛倒是非，老人牙齒塗氟，可以減少沒有牙齒的可能，以預防出發，讓自然的、原有的各項機能都能處於最佳狀況，而不是等到事情發生後再來補救。