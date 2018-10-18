姚轟柯 五大弊案 騙票三部曲 柯：能做的都做了 不然希望怎樣？

2018-10-18

姚：先痛罵再密會最後輕放 跟地痞流氓沒兩樣

〔記者周彥妤、簡惠茹、沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨天痛批現任市長柯文哲，當初喊得震天價響的「五大弊案」，都是「先痛罵、再密會、最後輕放」的「騙票三部曲」，直言柯「跟地痞流氓沒兩樣」；其中三創生活園區違法廣告螢幕牆，市府稱要罰，最後罰單無效又撤銷，如今不斷播送柯文哲的廣告影片。

丁：五大弊案變屁案 柯只會收割前人政績

國民黨台北市長參選人丁守中受訪時認為，五大弊案也是柯文哲瞎掰出來的，五大弊案變成五大屁案，一樣都無法解決，四年了連一個巨蛋都沒有辦法解決，只會推諉爭功掩過、剪綵收割前人政績，還有臉去罵前任市長？大巨蛋解決不了就滾蛋下台。

柯文哲則對姚指控回說，能做的都做了，總不能去跟司法機關說：「唉，你判太輕了。」還反問對手不然希望怎樣？

姚文智昨召開「柯Liar的五大弊案 騙票三部曲」記者會，他指出，雙子星、松菸、三創、美河市及大巨蛋在內的「五大弊案」，柯文哲都是先痛罵財團，激起民眾對財團的痛惡博得掌聲，接著利用這股輿論壓力，逼迫財團見面或密會，等到碰面雙方條件談好，最後藉開罰、仲裁等手段，以拖待變輕輕放過。

姚的記者會現場，能看見「三創園區」大型ＬＥＤ廣告牆。姚文智指著螢幕說，這陣子廣告牆不斷出現柯文哲的廣告，六分廿五秒的廣告，柯文哲的廣告就出現二分七秒，佔了三分之一，且整天不斷播送，「選舉時賺到、拿到這麼多的廣告版面」。

姚指出，這面廣告牆二○一四年三月建好，隔年二○一五年四月才申請雜項執照，當初議會多位議員檢舉違建，結果柯文哲大張旗鼓宣布對三創開罰七十二萬，但台北高等行政法院審理發現，北市府明知三創的ＬＥＤ牆是「擅自建造」，但開罰時卻是用「擅自使用」名目，差了兩字，處罰金額差二．五倍。

姚說，北市都發局長林洲民出庭也承認，若是用「擅自建造」開罰，三創會被處罰建造成本的千分之五十（一八一萬四千多元）對三創不利，才改成用「擅自使用」開罰，只需罰建造成本的千分之廿（七十二萬五千多元）。這個罰款最後因與處罰項目不符，高等行政法院認為不用罰，連七十二萬的罰款都不了了之。