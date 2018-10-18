不主張優惠待遇 經濟部：有利爭入CPTPP

2018-10-18

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣於九月中旬ＷＴＯ會議上承諾，未來談判將不再主張「開發中國家」特殊待遇優惠。經濟部次長王美花昨表示，這對進行中的漁業談判不會有影響，且在貿易不公平等談判焦點上，「台灣很早就高標準了」，此次宣示「讓大家看到台灣願意朝自由開放走」，對台灣爭取加入更高標準的跨太平洋夥伴全面進展協定（ＣＰＴＰＰ），「應也會有利」。

宣示「台灣願朝自由開放走」

國民黨立委江啟臣在立法院外交及國防委員會質詢說，經濟部之前沒宣布此事，國內都不知道，「我們被美國宣布」，根本是自失談判籌碼，也不利未來談判。民進黨立委王定宇則關切此宣示對跨國企業、產業、貿易糾紛等的影響。

王美花澄清，我們是自己宣布，也不是認定自己是已開發國家，而是不再主張開發中國家差別待遇，宣布前經過跨部會討論，確定了才宣布。

王美花會後受訪說，台灣加入ＷＴＯ時，就已承諾不再主張開發中國家差別待遇，包括補貼比例與降稅期程等，都被要求適用已開發國家標準；當時最擔心對農業產生影響，「不過現在看起來影響也不大」。至於這樣的宣示對台灣爭取加入ＣＰＴＰＰ是否有利？王美花說，坦白講和ＣＰＴＰＰ是兩件事，因為ＣＰＴＰＰ是九十分，ＷＴＯ目前是七十分，我方都希望符合九十分，「這是讓大家看到我們願意往自由開放方向走」；而這樣淺顯易懂的宣示，對爭取加入「應該是會有利」，不然我們做很多法規修改，「人家也不一定會來看」。