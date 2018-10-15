史上最大1920兆台幣泡沫 中國房市瀕崩盤

2018-10-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕受到美中貿易戰增溫、經濟成長趨緩等因素影響，中國房市往年「金九銀十」盛況不再，不僅指標房企萬科、碧桂園等大打五到七折削價賣房，中國房企更瀰漫著「只求活下去」的悲觀氛圍；規模逾四三○兆人民幣（約一九二○兆台幣）、被形容是「史上最大泡沫」的中國房市已瀕臨崩盤。

中國GDP五倍 泡沫超過美日

中國房市多年來泡沫擴張，房地產總市值已超過四三○兆元人民幣，是中國去年ＧＤＰ的五倍；較一九九○年日本房市泡沫高峰時房地產總值是ＧＤＰ的二○○％，以及二○○六年美國次貸危機前房地產總值是ＧＤＰ的一七○％，泡沫規模大了數倍。

根據萬得資訊（Wind）數據，今年上半年中國上市房企平均負債率約八十％，創十三年來最高，債務超過千億人民幣（下同）的房企達十四家；海通證券報告顯示，上市房企今年須償還債務達一六一三億元，是去年的二．三倍；另今年下半年上市房企海外債券到期規模達到五六五億元，二○一九年將增至一四三七億元。

不能借新還舊 房企頻拉警報

中國房企過去要償還較大額度債務，多會透過「借新還舊」，但中國政府為了避免債務失控，已限制在海內外發債。中國上市房企中泓股份因無法償還到期債務四十四億元，負責人王永紅已「失聯」，綠地、萬科、富力、雅居樂等紛傳出凍結人事或裁員減薪消息。

中國不少上市房企已開始降價求售。萬科在廈門推出的一○七戶「萬科白鷺郡」別墅，原價五百萬元，九月下旬一口氣降到二七八萬元、快打到五折；碧桂園在江西的「上饒碧桂園」因降價三十％，十月六日有大批買貴買主砸石頭抗議；萬科董事會主席郁亮更在內部會議，直言業務得「收斂」及「聚焦」，先保證萬科能「活下去」。