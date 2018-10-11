美財長警告北京 別想打匯率戰

2018-10-11

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普再度重申，如果中國針對美國採取的關稅及其他措施展開報復行動，美國將對中國另外二六七○億美元（約八．二兆台幣）進口商品課稅；美國財長努勤也警告，在美中貿易緊張升高之際，中國不要進行人民幣競貶行動。

川普再嗆：中國若報復 還有8兆元商品關稅等著

川普在白宮對記者表示，中國希望達成協議，卻尚未做好準備，「因此我們取消了幾次會議」；當被問及萬一中國展開報復行動，是否準備對中國更多產品課稅時，川普回答，「當然，絕對是這樣」，他還說，目前美國與中國的貿易不平衡意味著「他們已經進行了報復」。

努勤：匯率將列貿易談判一環

川普上個月對中國近二千億美元產品加徵關稅，累計對中國二五○○億美元產品課稅，中國隨即對美國展開報復，對美國六百億美元產品課稅，累計課稅金額已達一一○○億美元。

努勤在接受英國「金融時報」訪問時警告，美國財政部正密切注意匯率問題，今年以來人民幣已大幅貶值，他希望與北京當局討論匯率問題，做為貿易談判的一環。

努勤也坦承，人民幣貶值有諸多因素，包括中國自身經濟問題，但「我們會檢視貿易問題，希望確定中國並未進行貨幣競貶」。

人民幣 7個月內狂貶近11％

在岸人民幣兌美元匯率從三月創下今年最高點後，迄今已回跌十．九％至六．九二一三兌一美元；但多數分析師預期，人民幣將跌破七的心理關卡，創下二○○八年金融海嘯以來最低水準。

美國財政部下週將公布半年度匯率報告，有外媒引述美國財政部官員的談話透露，在川普總統壓力下，正考慮是否在半年度匯率報告將中國列為匯率操縱國；但努勤拒絕討論這份即將公布的報告，也未特別提及匯率操縱問題。