中國設立退軍部 積極運作WVF排台

2018-10-08

〔記者羅添斌／台北報導〕中國當局在今年三月正式設立「退伍軍人事務部」，政府高層官員透露，中方已積極接觸「世界退伍軍人聯合會（ＷＶＦ）」，希望成為正式會員，中方同時運作多個國家退伍軍人組織，要在ＷＶＦ明年會員大會時連署提案，排擠甚至取消我國會員資格，衝擊我國的國際發展空間。

官員說，我國在ＷＶＦ具有兩個會員資格，一席是退輔會，另一席則是非政府組織的財團法人中華民國退伍軍人協會，兩者都是以中華民國國名加入，未來若是中國成為ＷＶＦ成員，勢必會挑戰我國以正式國名加入的資格及權益，我方必須及早做出準備及因應。

我兩會籍 以中華民國加入

相關人士說，退輔會主委邱國正在八月底至九月初期間，曾赴美國參加二○一八年「美國退伍軍團協會」年會，會中並與多位美方退協人員交換意見，雙方對中國設立退伍軍人事務部後，積極接觸ＷＶＦ及運作各國退協組織的情形均感憂心；邱返國後已向中央提出建議，盼擴編海外事務經費與人員，選送適當人員派駐海外研析情勢並為聯繫窗口，以鞏固及維繫我國際空間及在ＷＶＦ的會員權益。

邱國正今將在立法院外交及國防委員會提出業務報告並備詢，朝野立委除關切軍改對退伍軍人權益，對於我國未來能否維繫在ＷＶＦ的會員權益也高度關切。

我國目前在ＷＶＦ除了有會員資格之外，由於前退伍軍人協會理事長高仲源對ＷＶＦ會務有傑出貢獻，獲ＷＶＦ推舉為總會的副總會長，並兼任ＷＶＦ亞太常務委員會主席，高仲源還曾促成世退會的亞太地區年會在台灣召開。

台籍副總會長高仲源 明年卸任

高仲源昨天表示，他已在七月卸任中華民國退伍軍人協會理事長一職，ＷＶＦ的副總會長及兼任ＷＶＦ亞太常委會主席職務，將在明年ＷＶＦ大會進行改選，他已向總會長表達因為年事已高而無意續任的立場，據其了解，總會已有意安排南韓退伍軍人協會代表來接任ＷＶＦ副總會長及亞太主席。

高仲源說，中國運作各國退伍軍人協會，要在ＷＶＦ中排擠我國，這十幾年來一直存在著，過去更曾有二十餘個ＷＶＦ會員擬連署提案要將我國踢出ＷＶＦ，但在我國代表對ＷＶＦ的多方陳述後，相關提案被壓制下來，在中國成立退伍軍人事務部之後，對我國的打壓勢必會更加強烈，提醒政府當局應及早做因應準備。