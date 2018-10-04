「從未帶病人赴中仲介器官」 柯文哲 今告葛特曼

2018-10-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕《屠殺》作者葛特曼前天召開記者會，不但直指台北市長柯文哲是「Liar」（騙子），並稱柯在活摘器官事件中是「middleman」（中間人）。柯對此大感不滿，當晚在臉書貼出律師函，要求葛特曼廿四小時內道歉，否則提告，但葛特曼方面昨無任何回應。柯文哲競選辦公室發出書面聲明，今天將由競選辦公室發言人陪同委任律師，赴台北地檢署按鈴申告。

若有需要 募款打國際官司

柯也放話說，原本不打算再募款，但若真要打國際官司，他會為此再募款，專款專用，專門用來告葛特曼。

柯文哲昨早在社會局活動後接受媒體聯訪，重申對葛特曼在公開場合用「Liar」形容他，感到非常生氣，要求葛特曼在廿四小時內道歉，或是提出基於怎樣的證據，否則「保證跨國告到底」。

柯文哲強調，「我，柯文哲，從來沒有帶病人到中國去仲介器官，這沒有做過」。他數度不滿批評說，選舉要有攻防，但不要打得這麼低級。

柯表示，葉克膜主要用途是心肺功能支持，用在器官移植是很少數的例子；他不只到中國教學，還曾到新加坡、馬來西亞、香港、日本，甚至去過美國、義大利，葛特曼說法可能嚴重影響台灣的移植醫學與重症醫學。

身為台大醫院醫生，柯文哲說，無論器官移植或葉克膜使用，都相當複雜，不是一個醫生可以獨力完成的，「所以我就說，你們到底是在打柯文哲還是在打台大醫院，簡單地講就是笨」。

柯文哲也說，台灣器官移植登錄系統是他設計的，要查其實很容易，在台灣器官移植手術後接受追蹤、上面沒有填捐贈者的案例，「裡面有哪一個主治醫師，上面寫柯文哲？」

對於葛特曼認同民眾提問，指柯文哲是「Liar」（騙子），柯坦言後來有看到照片，知道提問者是前北市府副秘書長李文英的先生許龍俊，認為這種政治意識形態的仇恨實在很麻煩，並以「垃圾不分藍綠」狠酸當天現場充滿獨派人士的情形。

柯反問，難道原子彈、核能的發明要怪愛因斯坦發明E=mc²嗎？技術會被運用在哪無法控制，況且去中國上課，下面坐了四、五百人，怎會知道裡面有怎樣的人？

他表示，大家都曉得台灣有醫生帶病人到大陸接受器官移植，不能因為他說有這件事情，就變成是他帶去，「這種抹黑的手段，我覺得實在是很可惡」。